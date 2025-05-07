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  4. Виталий ПЕРВАК «Некоторые игроки достаточно наелись футболом»
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 19:23 |
270
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Виталий ПЕРВАК «Некоторые игроки достаточно наелись футболом»

«Левый Берег» разгромно проиграл «Кривбассу»

07 мая 2025, 19:23 |
270
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Виталий ПЕРВАК «Некоторые игроки достаточно наелись футболом»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал разгромное поражение в матче–доигровке 21–го тура против «Кривбасса» (0:4).

– Относительно игры: особо нечего комментировать. «Кривбасс» нас переиграл, но мы еще и умудрились пропустить четыре мяча. Считаю, это слишком много. Но мы не опускаем головы, работаем и будем бороться до конца.

– Каким был ваш план на игру?

– В приоритете была дисциплинированная игра в обороне с быстрым выходом в атаку. И когда нас прессингуют: не помогать «Кривбассу» в их прессинге. А сегодня получилось наоборот. «Кривбасс» нас прессинговал, а мы умудрились им подарить простые мячи – вот и все. И они воспользовались своим моментом.

– Почему вы сделали столько ранних замен?

– Рано – это первый тайм, после первого тайма. Что здесь такого? Здесь ничего особенного нет. Когут еще не набрал своих кондиций. Я выпустил Войцеховского, который также атакующий футболист, умеет атаковать и обороняться. Но у него ничего не получилось, его Кузик полностью переиграл. И потом уже были замены.

Опять же повторюсь: я там говорил, что мы хотели многим дать отдых на сегодняшнюю игру. Но регламент – это регламент. И мы вынуждены играть теми футболистами, которые месяц назад выходили в стартовом составе. Поэтому некоторые футболисты уже по–футбольному «наелись». А некоторые после травм. Многие у нас футболисты еще не набрали тех кондиций, которые надо. Поэтому вся разница в том, что замены делали.

– Много закулисных разговоров, можно ли играть в Кривом Роге из–за того, что уже несколько раз матчи прерывались из-за тревог и переносились. Ваше мнение?

– Я не имею таких полномочий – что–то говорить, что–то советовать. В этих закулисных разговорах мы не принимали участия – это я уверен на 100%. А играть или не играть – это только военная администрация должна принимать решение. В Кривом Роге, конечно, надо играть, потому что здесь живут болельщики. А то, что мы приехали еще раз – ну, такая ситуация. «Шахтер» приехал, также «Динамо» Киев сюда приезжали, сюда все ехали. Так что здесь все должны быть в одинаковых условиях. Мне нечего по этому поводу что-то комментировать, если честно.

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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