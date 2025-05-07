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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 16:17 | Обновлено 07 мая 2025, 16:20
619
1

Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо

Матч 28-го тура УПЛ состоится 9 мая в 18:00

07 мая 2025, 16:17 | Обновлено 07 мая 2025, 16:20
619
1
Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо
ФК Динамо

9 мая состоятся два поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

В одном из матчей житомирское «Полесье» будет принимать столичный клуб «Динамо» на «Центральном стадионе» в Житомире.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

За два дня до матча пресс-служба «Полесья» опубликовала афишу к предстоящему противостоянию с «Динамо», проведя аналогию с боксом. Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик и Виталий Кличко.

Если Виталий, как нынешний мэр Киева, был одет в футболку «Динамо», то Александр в афише представляет «Полесье».

Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Александр Усик Виталий Кличко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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