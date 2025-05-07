Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо
Матч 28-го тура УПЛ состоится 9 мая в 18:00
9 мая состоятся два поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги.
В одном из матчей житомирское «Полесье» будет принимать столичный клуб «Динамо» на «Центральном стадионе» в Житомире.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
За два дня до матча пресс-служба «Полесья» опубликовала афишу к предстоящему противостоянию с «Динамо», проведя аналогию с боксом. Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик и Виталий Кличко.
Если Виталий, как нынешний мэр Киева, был одет в футболку «Динамо», то Александр в афише представляет «Полесье».
Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо
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