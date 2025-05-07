9 мая состоятся два поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

В одном из матчей житомирское «Полесье» будет принимать столичный клуб «Динамо» на «Центральном стадионе» в Житомире.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

За два дня до матча пресс-служба «Полесья» опубликовала афишу к предстоящему противостоянию с «Динамо», проведя аналогию с боксом. Героями постера стали два легендарных украинских боксера – Александр Усик и Виталий Кличко.

Если Виталий, как нынешний мэр Киева, был одет в футболку «Динамо», то Александр в афише представляет «Полесье».

Усик против Кличко. Полесье креативно представило будущий матч с Динамо