Официально объявлены составы сборных на Кубке Хопмана 2025 года

Греческий теннисист Стефанос Циципас и хорватка Донна Векич вошли в число двенадцати игроков, которые подтвердили участие в Кубке Хопмана 2025 года. Турнир пройдет в Бари (регион Апулия, Италия) с 16 по 20 июля.

Составы пяти команд, присоединившихся к сборной Италии, были объявлены 7 мая на пресс-конференции в Риме. Итальянская сборная – победительница Кубка Билли Джин Кинг 2024 Жасмин Паолини и Флавио Коболли – была представлена ранее на пресс-конференции в Бари.

Среди 12 участников турнира: победительница турнира Большого шлема – Бьянка Андрееску, финалисты турниров Большого шлема – Жасмин Паолини и Стефанос Циципас, призеры Олимпиады-2024 в Париже – Донна Векич и Феликс Оже-Альяссим.

Составы команд Кубка Хопмана 2025

Канада: Бьянка Андрееску и Феликс Оже-Альяссим

Хорватия: Донна Векич и Дуйе Айдукович

Франция: Хлоэ Паке и Артур Фис

Греция: Деспина Папамихаил и Стефанос Циципас

Италия: Жасмин Паолини и Флавио Коболли

Испания: Марина Бассольс и Роберто Баутиста Агут

Циципас: «Каждому теннисисту важно представлять свою страну. Это особое чувство, другой уровень ответственности. Кубок Хопмана усиливает эти ощущения».

Векич: «Я очень рада вернуться. Я скучала по этому турниру. С нетерпением жду возможности снова представлять Хорватию».

Директор турнира Ива Майоли: «Мы впервые принимаем Кубок Хопмана в Италии и благодарим город Бари, регион Апулия и Федерацию тенниса Италии (FITP) за поддержку».

Вице-президент FITP Изидоро Альвизи отметил, что «итальянский теннис сейчас в топе как по результатам, так и по организации. Мы гордимся, что принимаем турнир с почти 40-летней историей. Паолини и Коболли – молодые таланты, готовые бросить вызов сильнейшим командам».

Расписание матчей Кубка Хопмана 2025

16 июля: Италия – Хорватия

17 июля: Греция – Испания; Франция – Хорватия

18 июля: Италия – Франция; Канада – Испания

19 июля: Греция – Канада

20 июля: Финал

Формат матчей: мужская одиночка, женская одиночка и микст. Все встречи начинаются в 17:30 по местному времени.

Турнир пройдет в специально построенном теннисном комплексе на территории выставочного центра Fiera del Levante, с двумя хард-кортами и вместимостью до 5000 зрителей. Билеты уже в продаже (продано более 3000). Прямая трансляция – на канале SuperTennis.

Историческая справка: турнир основан в 1989 году и до 2019 года проводился в Перте (Австралия), а затем переехал в Европу. Назван в честь легендарного капитана сборной Австралии по Кубку Дэвиса Гарри Хопмана.