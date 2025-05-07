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  4. «Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
Англия
07 мая 2025, 15:35 |
3438
4

«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой

Украинец может сменить клуб

07 мая 2025, 15:35 |
3438
4
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Будущее защитника сборной Украины Виталия Миколенко в английском «Эвертоне» находится под угрозой, сообщает Goodison News.

Отмечается, что «ириски» интересуются игроком «Лидса» Хуниором Фирпо, который летом станет свободным агентом. Если 28-летний футболист, на которого также претендуют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сделает выбор в пользу «Эвертона», то это, как пишет источник, «может стать плохими новостями для Миколенко».

Вполне вероятно, что в таком случае украинцу придется сменить клубную прописку, чтобы не оказаться на скамейке запасных, ведь бесплатные трансферы очень часто сопровождаются гарантиями стабильной игровой практики.

Ранее Миколенко прокомментировал возможный трансфер из «Эвертона».

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Виталий Миколенко Эвертон трансферы трансферы АПЛ Лидс Хуниор Фирпо Вест Хэм Кристал Пэлас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Serhii P.
З чого ви взяли, що кар'єра Миколенка у "Евертоні" під загрозою? Ну переходить вільний агент в "Евертон" і що? Це ж не значить, що він автоматично стане гравцем основного складу. Час покаже.
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+4
Перець
Як кажуть такого гравця заберуть з руками , а тим паче з ногами
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+1
😼
Під заміну Віталіку, так і повинно бути, він же не робот, він постійно у кожному матчі грає. Він гравець основи, на його місце рівноцінної заміни в клубі немає.
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0
kadaad
А какая нам разница?
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-4
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