«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
Украинец может сменить клуб
Будущее защитника сборной Украины Виталия Миколенко в английском «Эвертоне» находится под угрозой, сообщает Goodison News.
Отмечается, что «ириски» интересуются игроком «Лидса» Хуниором Фирпо, который летом станет свободным агентом. Если 28-летний футболист, на которого также претендуют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сделает выбор в пользу «Эвертона», то это, как пишет источник, «может стать плохими новостями для Миколенко».
Вполне вероятно, что в таком случае украинцу придется сменить клубную прописку, чтобы не оказаться на скамейке запасных, ведь бесплатные трансферы очень часто сопровождаются гарантиями стабильной игровой практики.
Ранее Миколенко прокомментировал возможный трансфер из «Эвертона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз считает, что не нужно было назначать пенальти в ворота «Барсы»
Педри был недоволен судейством