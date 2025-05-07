«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой

Будущее защитника сборной Украины Виталия Миколенко в английском «Эвертоне» находится под угрозой, сообщает Goodison News.

Отмечается, что «ириски» интересуются игроком «Лидса» Хуниором Фирпо, который летом станет свободным агентом. Если 28-летний футболист, на которого также претендуют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сделает выбор в пользу «Эвертона», то это, как пишет источник, «может стать плохими новостями для Миколенко».

Вполне вероятно, что в таком случае украинцу придется сменить клубную прописку, чтобы не оказаться на скамейке запасных, ведь бесплатные трансферы очень часто сопровождаются гарантиями стабильной игровой практики.

Ранее Миколенко прокомментировал возможный трансфер из «Эвертона».