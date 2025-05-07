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  4. ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 14:47 | Обновлено 07 мая 2025, 14:55
376
0

ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом

Егор положил четвертый мяч в ворота соперника

07 мая 2025, 14:47 | Обновлено 07 мая 2025, 14:55
376
0
ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом
ФК Кривбас. Егор Твердохлеб

7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.

В конце матча при счете 3:0 бомбардир «Кривбасса» Егор Твердохлеб забил свой 13-й мяч в чемпионате Украины. Чтобы добраться до форварда «Динамо» Владислава Ваната в таблице голеадоров Егору нужно оформить еще четыре гола.

ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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