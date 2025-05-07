ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом
Егор положил четвертый мяч в ворота соперника
7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.
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Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.
В конце матча при счете 3:0 бомбардир «Кривбасса» Егор Твердохлеб забил свой 13-й мяч в чемпионате Украины. Чтобы добраться до форварда «Динамо» Владислава Ваната в таблице голеадоров Егору нужно оформить еще четыре гола.
ВИДЕО. Догонит Ваната? Твердохлеб оформил дубль в матче с Левым Берегом
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