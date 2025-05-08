Главные «решалы» сезона. Топ-10 лучших по победным голам в топ-лигах

Кто является самым ценным игроком в атаке любой команды? Тот, кто забивает голы? Возможно. Однако насколько полезным он будет и насколько весомым будет его вклад, если он будет забивать голы исключительно тогда, когда результат уже почти гарантирован или недостижим? Например, при счете 2:0 на 89-й минуте. Является ли этот мяч ценным? А когда на табло горит 0:3 и он отличается, то зачем этот гол, кроме как для личной статистики? Обычно самый ценный бомбардир – тот, который забивает в том числе решающие голы. Он должен не просто отличаться – но и выигрывать для тебя равные матчи. Тогда да, будет считаться топом и важным. Вот эта статья – о таких форвардах. Они, может, и не забивают по 20+ мячей в чемпионате за сезон, но регулярно приносят своим клубам 3 очка вместо 1-го. Благодаря им их команды находятся там, где находятся, а не на несколько ступеней ниже.

В подобных статистических показателях у форвардов топ-клубов все равно будет преимущество, потому что их команды выигрывают по 25+ матчей в чемпионате, поэтому будем ориентироваться на процент победных мячей у исполнителя. То есть условный Левандовский может забить 10 победных голов, но быть ниже в топе условного Альвареса, который выполнил 5 решающих ударов, потому что в процентах больше голов аргентинца имели решающее значение. Наш топ – это не о бомбардирах. Он о героях, которые появляются тогда, когда они больше всего нужны. Берем во внимание только чемпионаты. Минимальная планка для попадания в материал – 5 победных голов. Потому что меньше за целый год – совсем несерьезно.

10. Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 43%

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Вы думали, мы сразу начнем с топов? А вот и нет. Время еще не пришло. Топ открывает Матета – классическая девятка «Кристал Пэлас», которая отличилась 14 раз в чемпионате, и почти каждый второй его гол (таких аж 6) – победный для коллектива. А «орлы», вы должны помнить, побеждают не то чтобы часто: пока имеют лишь 11 побед в АПЛ. То есть больше половины – это следствие удачных бомбардирских действий Матета. Если бы не его вклад, команда шла бы над самой зоной вылета – не рисковала бы понизиться, но отставала бы даже от «МЮ» и «Тоттенхэма», которые бросили играть. На месте Пепа в финале Кубка Англии я бы прикрепил к французу личного опекуна, ведь без его гола «Пэлас» «Манчестер Сити» вряд ли обыграет.

9. Йонатан Буркардт («Майнц») – 44%

Первый, но не последний футболист нашего топа, который играет за клуб из верхней половины таблицы. «Майнц» в этом сезоне претендует на место в еврокубках, а если бы не 7-матчевая серия без побед, то вообще бы уверенно шагал в зоне ЛЧ, поэтому присутствие его бомбардира среди лучших не удивляет. Однако удивляет другое: форвард не имеет даже 2-х тысяч сыгранных минут в чемпионате. То есть он сыграл лишь примерно две трети возможного времени. Вы можете себе представить, сколько бы победных голов забил, если бы выступал регулярно!? Хотя и так неплохо – 7 решающих выстрелов при том, что – небольшой спойлер – никто в топ-чемпионатах Европы не имеет более 9-и. Ему 24, и с такой статистикой он просто обязан идти на повышение летом.

4-8. Артем Довбик («Рома») – 50%

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Вот вы смеетесь над ним весь сезон, но каждый второй гол Артема в чемпионате – победный для «Ромы». Конечно, здесь еще и влияет стиль римлян, которые с Раньери забивают первый – и принимаются оборонять преимущество. Потому Довбик и не забивает второй и третий. Впрочем, разве нас интересуют такие подробности? Главное то, что Артем в топ-10 футболистов лучших лиг Европы по проценту победных голов. Где была бы «Рома» без его 6-и решающих ударов? Ниже «Милана» и вне зоны еврокубков. Скажу вам даже больше: только 1 форвард в Италии забивает больше победных в процентах, поэтому почти любая альтернатива Довбику в этой роли стоила бы римлянам несколько строчек в таблице. Но у них есть Артем, и тот все еще может забивать важные голы.

4-8. Ромелу Лукаку («Наполи») – 50%

Если уже начали вести разговор об Италии, то продолжаем. Биг Ром забил только 12 раз в лиге, что для форварда команды-чемпиона (а это очень вероятно) – даже не то что несолидно, а просто мало. Но каждое второе направление футболистом мяча в ворота – победное. Возможно, именно поэтому Конте доверяет ему и не доверяет игроку сборной Распадори: именно крепкий форвард выиграет для тебя ничейный поединок, придет на помощь тогда, когда это больше всего нужно. Без победных мячей Лукаку «Наполи» все еще был бы в топ-4, но уж точно вне чемпионской гонки. Так что хейтеры Ромелу все еще могут критиковать его за низкую результативность, но за его якобы недостаточный вклад – уже нет. Потому что он едва ли не самый большой в лиге.

4-8. Айосе Перес («Вильярреал») – 50%

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8 победных голов. И, шокирую вас, ни у кого в нашем топе больше нет столько. Потому что часто топ-форварды забивают, кроме решающих, еще и не то чтобы важные мячи. А вот этот футболист такое исполняет нечасто. У нас на пальцах одной руки можно сосчитать исполнителей с 8+ победными в чемпионате во всех лигах, и почти все они играют за гранды. А вот Перес не играет. Его клуб аж на 5-й строчке в Ла Лиге. И он принес этой команде половину ее побед – 8 из 16-и. Без его победных мячей было бы только 8 – меньше, чем у «Жироны» (10), которая ведет борьбу за сохранение прописки. Очень важный исполнитель. За «Вильярреал» нужно болеть в лигочемпионской гонке хотя бы ради того, чтобы Перес сыграл в этом турнире.

4-8. Эмануэль Эмега («Страсбур») – 50%

Единственный футболист Лиги 1 в топе. И это неожиданно, ведь существует «ПСЖ». Ну хорошо, у парижан голы «делятся», еще и по проценту трудно попасть в топ, но что с «Монако»? А с «Марселем»? Странно видеть здесь именно Эмегу. Хотя он заслужил, ведь является лишь одним из 3-х исполнителей в нашем топе, которые еще и лучшими в своих лигах по количеству победных мячей стали (у него 7, пара других – Лукаку и Довбик). Поэтому никаких вопросов. «Страсбур» творит чудеса во многом благодаря Петровичу на воротах, который, возможно, является лучшим вратарем сезона в топ-лигах, но кипер гарантирует только хорошие показатели сзади – а впереди все на плечах Эмеги. И у него все получается. Он не топ-форвард, потому что плохо реализует, но роль главного «решалы» команды ему подходит.

4-8. Кевин Шаде («Брентфорд») – 50%

Еще один футболист, участие которого в еврокубках в следующем сезоне под вопросом. «Брентфорд» всегда много пропускает, поэтому его позиция в таблице – это, прежде всего, результат работы его форвардов. Те забивают – он высоко, нет – низко. В этом сезоне идет среди претендентов на место в Лиге конференций. Интересно, что Висса и Мбемо забивают значительно больше Шаде (имеют по 18 мячей), героя нашего топа, но оба вне списка лучших, а вот молодой немец – в нем. Причем решил не только процент: Шаде действительно имеет больше победных (5), чем Мбемо (2), и столько же, как Висса (5). Потому что те клепают в том числе ради статистики, а этот чаще всего – ради викторий команды. Идет вперед и забивает победные, когда более звёздные и результативные партнеры не могут.

2-3. Каору Митома («Брайтон») – 56%

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Еще один исполнитель из АПЛ, и еще один тянет команду в еврокубки. Не просто так за ним приходили саудовские клубы зимой: японец играет на топ-уровне и довольно часто – именно тогда, когда это нужно команде. Он первый в нашем топе, большинство голов которого – победные. У Митомы таких 5, хотя он вообще не форвард – скорее креативный полузащитник. Без этого его вклада «Брайтон» был бы только во второй половине таблицы – некритично, но, получается, Митома – именно тот, кто делает из среднестатистического середняка конкурентный на самом высоком уровне коллектив. Если уйдет, команда станет слабее. А уходить будто бы надо уже летом: футболисту скоро 30, поэтому он может просто не успеть поиграть в топ-команде. А заслуживает.

2-3. Че Адамс («Торино») – 56%

Неожиданно, да? Адамс уехал из Англии в качестве посредственного форварда, но в Италии в него верили – и он оправдал доверие. Целых 5 победных голов. Звучит не так страшно, но большие цифры – для тех, кто претендует на высокие позиции. «Торино» не претендует. Более того: все остальные представители нашего топа, кроме Адамса, выступают за команды, которые могут выступить в еврокубках осенью. То есть те тянут свои клубы вверх, а этот вытаскивает с самого дна. Без него «Торино» был бы несколько выше группы борьбы за выживание, а без него и вратаря Милинковича-Савича – под красной чертой. Возможно, Адамс рано уехал из Англии. Ждем возвращения уже летом, потому что футболист, умеющий выигрывать для клуба матчи, должен играть в более сильной команде, чем «Торино».

1. Родриго Мунис («Фулхэм») – 63%

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Я уверен, вы до самого конца ждали Салаха, Кейна и Левандовски – но на этот раз без них. Потому что многие из их голов – такие, которые не имеют большого значения. А вот забитые Муниса имеют. Потому что если он забивает, то чаще всего – чтобы принести команде победу. Аж 5 таких случаев. И это при том, что у него сыграно всего 952 минуты в АПЛ! Если пересчитывать на минуты, то он лучший в нашем списке с запасом. Страшно представить, что бы он мог делать, если бы чаще играл в старте, а не выходил на поле со скамейки запасных. Тот же случай, что и у Митомы: делает из середняка претендента на место в Европе. Но еще и без большого количества минут и возможностей. Поэтому именно у «Фулхэма» самая большая конкуренция между форвардами в АПЛ: Хименес больше дает команде и имеет больше голов в сезоне, а Муниз выигрывает матчи. И кого ставить тренеру в основу?

Не вошли в десятку, хотя вы ожидали их здесь увидеть

Давайте проговорю важное: я понимаю, что забитый мяч условным Салахом при счете 1:0 важен, потому что он может заставить соперника остановиться, закрыть игру. Но более ценный мяч – тот, что приносит победу. Топ именно об этом. Мы не сравниваем вклад игроков в успех команды в сезоне – только конкретный аспект, а именно умение футболиста стать героем, когда этот герой очень нужен команде. Поэтому нет Салаха (32%), нет Исака (39%), нет Левандовского (36%) и нет Кейна (38%). Эти четверо – лучшие в топ-лигах по количеству победных (по 9). У Холанда 33%, а Ретеги и Мбаппе – по 25%, потому что часто забивают соперникам уже тогда, когда команда имеет преимущество. Альварес и Мартинес перебили показатель в 40%, но немножко не дотянули до десятки.

Всего футболистов с хотя бы 5-ю победными голами в Европе оказалось 28, а 10 из них – представители АПЛ. Так что да, мы уже здесь: АПЛ почти как НБА, тут большее влияние отдельных исполнителей и меньшее влияние систем. Наиболее шокирующий показатель здесь – 8 мячей Вуда. Меньше всего тех, кто стабильно выигрывает матчи, во Франции – всего 3 человека, а «ПСЖ» представляет не Дембеле – а Барколя (5 победных). В Испании среди избранных нет представителей команд, которые вне топ-5, поэтому хочешь побеждать там – имей звезду в составе. В Германии 5+ решающих мячей имеют Кейн, Буркардт, Мармуш (да, половины сезона хватило), Шик и Гирасси, все – центральные нападающие, почти все – классические «девятки». Поэтому забивной страйкер в Бундеслиге – необходимость, а не прихоть.

Кстати, нет ни одного представителя клубов последней трети таблицы – значит, способные тянуть в соло футболисты все реже выбирают играть за аутсайдеров. Вот вам и ответ на вопрос, почему в последнее время мы говорим в основном только о топах: явные андердоги больше не имеют инструментов для удержания своих звезд и, как следствие, для привлечения внимания зрителей.