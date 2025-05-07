ВИДЕО. Устроили разгром. Кривбасс забил третий мяч в ворота Левого Берега
Легионер Даниэль Соса после ассиста в свой актив записал еще и гол
7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.
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Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.
Еще в первом тайме благодаря усилиям Дениса Кузыка хозяева вышли вперед. Во второй половине встречи преимущество удвоил Егор Твердохлеб. А вот до разгрома счет довел Даниэль Соса, который оформил гола+пас в матче.
ВИДЕО. Устроили разгром. Кривбасс забил третий мяч в ворота Левого Берега
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