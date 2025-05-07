ВИДЕО. Элегантное исполнение. Твердохлеб увеличил преимущество Кривбасса
«Левый Берег» пропустил второй мяч на 47 минуте
7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.
Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.
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Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.
После первого тайма хозяева вели в счете – 1:0. После перерыва главный бомбардир «Кривбасса» Егор Твердохлеб в эффектном стиле перекинул вратаря и увеличил преимущество клуба из Кривого Рога.
ВИДЕО. Элегантное исполнение. Твердохлеб увеличил преимущество Кривбасса
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