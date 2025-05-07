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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 14:09 | Обновлено 07 мая 2025, 14:17
224
0

ВИДЕО. Элегантное исполнение. Твердохлеб увеличил преимущество Кривбасса

«Левый Берег» пропустил второй мяч на 47 минуте

07 мая 2025, 14:09 | Обновлено 07 мая 2025, 14:17
224
0
ВИДЕО. Элегантное исполнение. Твердохлеб увеличил преимущество Кривбасса
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.

После первого тайма хозяева вели в счете – 1:0. После перерыва главный бомбардир «Кривбасса» Егор Твердохлеб в эффектном стиле перекинул вратаря и увеличил преимущество клуба из Кривого Рога.

ВИДЕО. Элегантное исполнение. Твердохлеб увеличил преимущество Кривбасса

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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