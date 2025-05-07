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07 мая 2025, 14:36 |
124
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Игнатенко рассказал о будущем после чемпионского сезона со Слованом

Украинец пока не думает о смене клубной прописки

07 мая 2025, 14:36 |
124
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Игнатенко рассказал о будущем после чемпионского сезона со Слованом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Выступающий за Слован украинский полузащитник Даниил Игнатенко рассказал о своем будущем в словацком клубе.

— Какова вероятность того, что ты продолжишь выступать за Слован в следующем сезоне?

- У меня контракт со Слованом на три года. Да, мы стали чемпионами, но сезон еще не закончился. У нас впереди еще две игры. Мои мысли сейчас связаны только с этой командой.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 года из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее Игнатенко оценил чемпионский сезон «Слована» в чемпионате Словакии.

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Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
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