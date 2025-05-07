Игнатенко рассказал о будущем после чемпионского сезона со Слованом

Выступающий за Слован украинский полузащитник Даниил Игнатенко рассказал о своем будущем в словацком клубе.

— Какова вероятность того, что ты продолжишь выступать за Слован в следующем сезоне?

- У меня контракт со Слованом на три года. Да, мы стали чемпионами, но сезон еще не закончился. У нас впереди еще две игры. Мои мысли сейчас связаны только с этой командой.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 года из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее Игнатенко оценил чемпионский сезон «Слована» в чемпионате Словакии.