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WTA
07 мая 2025, 13:56 | Обновлено 07 мая 2025, 13:58
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Эала накануне матча против украинки Марты Костюк пообщалась с журналистами

Филиппинская теннисистка Александра Эала дала интервью

07 мая 2025, 13:56 | Обновлено 07 мая 2025, 13:58
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Эала накануне матча против украинки Марты Костюк пообщалась с журналистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

Филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 70) пообщалась с журналистами накануне матча против украинки Марты Костюк (WTA 27) в первом круге грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

«Я не ожидала, что в Риме так много филиппинцев. Даже просто на прогулке я уже пять раз встречала филиппинцев. Когда мы гуляем по улицам, вы знаете, когда вы видите другого филиппинца! Конечно, это такое благословение – иметь такую большую общину. Благодаря этому во многих местах ты чувствуешь себя как дома.

Лично я, безусловно, предпочитаю хардовые корты. Это покрытие, на котором я выросла, хотя я проводила время и на грунте тоже. Начиная с юниорского тура, вы много играете на грунте, а сейчас в профессиональном туре наступил сезон на этом покрытии. Мне нравится думать, что мне комфортно на обоих покрытиях, но все же комфортнее на хардовых кортах.

Помню, однажды я наблюдала за Рафой вживую. Мне было, наверное, около 12 лет. Я не соглашусь с теми, кто скажет, что я играю так же. Дело не в стиле, который ты можешь позаимствовать у других, а в их отношении. В детстве я также смотрела много матчей Марии Шараповой. Поэтому эти твердость и сила, которые есть во мне, я во многом позаимствовала от нее. От Рафы я переняла мою привычку бороться до конца. Думаю, за чем мне больше всего нравилось наблюдать, когда я смотрела матчи Шараповой в детстве, – так это ее экипировка», – рассказала 19-летняя филиппинка.

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WTA Рим Александра Эала Марта Костюк
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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