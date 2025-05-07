7 мая начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00.

Оба коллектива должны были провести поединок 15 марта, однако воздушная тревога помешала командам.

Еще до свистка на перерыв хозяевам поля удалось открыть счет. Автором первого гола стал Денис Кузык, который отличился на 27-й минуте.

ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в перенесенном матче с Левым Берегом