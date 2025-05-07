«Они только ждут возможности». В Роме определились с будущим Довбика
Римский клуб хочет продать украинского форварда
Итальянская «Рома» намерена продать украинского форварда Артема Довбика по завершении текущего сезона, сообщает Stop and Goal.
«Выбор уже сделан: римляне только и ждут возможности продать нападающего, чтобы вложить заработанные деньги в другого бомбардира. «Роме» придется подписать нового нападающего. Операция уже запланирована, а кандидат выбран», – пишет ресурс.
По данным источника, заменой Довбику в римском клубе должен стать форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Тим Кляйндинст. Трансфер немца оценивается в 25 млн евро.
Ранее Довбик заговорил об уходе из «Ромы».
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