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  4. «Они только ждут возможности». В Роме определились с будущим Довбика
Италия
07 мая 2025, 13:15 |
980
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«Они только ждут возможности». В Роме определились с будущим Довбика

Римский клуб хочет продать украинского форварда

07 мая 2025, 13:15 |
980
0
«Они только ждут возможности». В Роме определились с будущим Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» намерена продать украинского форварда Артема Довбика по завершении текущего сезона, сообщает Stop and Goal.

«Выбор уже сделан: римляне только и ждут возможности продать нападающего, чтобы вложить заработанные деньги в другого бомбардира. «Роме» придется подписать нового нападающего. Операция уже запланирована, а кандидат выбран», – пишет ресурс.

По данным источника, заменой Довбику в римском клубе должен стать форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Тим Кляйндинст. Трансфер немца оценивается в 25 млн евро.

Ранее Довбик заговорил об уходе из «Ромы».

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Артем Довбик Рома Рим Боруссия Менхенгладбах трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Тим Кляйндинст
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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