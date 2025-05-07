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07 мая 2025, 13:19 |
84
0

«Хорошо провел сезон». Игнатенко – о чемпионстве со Слованом

Украинец стал чемпионом Словакии

07 мая 2025, 13:19 |
84
0
«Хорошо провел сезон». Игнатенко – о чемпионстве со Слованом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула в чемпионате Словакии вместе со «Слованом».

– Даниил, как ты оценишь свой сезон в Словане? Насколько доволен своей игрой?

– Оценивать себя я не могу, наверное, это будет неправильно с моей стороны. Думаю, что людям со стороны виднее. Но в общем-то, думаю, что этот сезон провел хорошо.

– Ты не всегда попадал в основной состав Слована в течение сезона. В чем причина?

– У нас было много игр: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Словакии. Следовательно, тренер просто осуществлял ротацию состава.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 года из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
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