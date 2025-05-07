«Хорошо провел сезон». Игнатенко – о чемпионстве со Слованом

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула в чемпионате Словакии вместе со «Слованом».

– Даниил, как ты оценишь свой сезон в Словане? Насколько доволен своей игрой?

– Оценивать себя я не могу, наверное, это будет неправильно с моей стороны. Думаю, что людям со стороны виднее. Но в общем-то, думаю, что этот сезон провел хорошо.

– Ты не всегда попадал в основной состав Слована в течение сезона. В чем причина?

– У нас было много игр: Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Словакии. Следовательно, тренер просто осуществлял ротацию состава.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 года из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.