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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 15:16 |
112
0

Экс-защитник сборной Украины назвал лучшего атакующего игрока УПЛ

Артем Шабанов отметил Владислава Ваната

07 мая 2025, 15:16 |
112
0
Экс-защитник сборной Украины назвал лучшего атакующего игрока УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Центральный защитник «Александрии» Артем Шабанов в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего атакующего игрока Украинской Премьер-лиги 2024/25.

– Кого бы ты отметил из игроков атакующего плана?
– Владислава Ваната. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, кроме скорости, имеет еще и классную технику.

В кампании 2024/25 Ванат провел 41 матч во всех турнирах (21 гол, 8 результативных передач) и лидирует в гонке бомбардиров в элитном дивизионе.

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Артем Шабанов Владислав Ванат Эгиналду Шахтер Донецк Динамо Киев Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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