Экс-защитник сборной Украины назвал лучшего атакующего игрока УПЛ
Артем Шабанов отметил Владислава Ваната
Центральный защитник «Александрии» Артем Шабанов в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего атакующего игрока Украинской Премьер-лиги 2024/25.
– Кого бы ты отметил из игроков атакующего плана?
– Владислава Ваната. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, кроме скорости, имеет еще и классную технику.
В кампании 2024/25 Ванат провел 41 матч во всех турнирах (21 гол, 8 результативных передач) и лидирует в гонке бомбардиров в элитном дивизионе.
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