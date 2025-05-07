Экс-защитник сборной Украины назвал лучшего атакующего игрока УПЛ

Центральный защитник «Александрии» Артем Шабанов в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего атакующего игрока Украинской Премьер-лиги 2024/25.

– Кого бы ты отметил из игроков атакующего плана?

– Владислава Ваната. Он быстрый, за ним очень сложно уследить. Также отметил бы Эгиналду, который, кроме скорости, имеет еще и классную технику.

В кампании 2024/25 Ванат провел 41 матч во всех турнирах (21 гол, 8 результативных передач) и лидирует в гонке бомбардиров в элитном дивизионе.