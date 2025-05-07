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ITF
07 мая 2025, 12:59 | Обновлено 07 мая 2025, 13:03
63
0

Подрез не сумела квалифицироваться в основную сетку турнира в Сен-Годан

В финальном поединке украинка уступила Жюли Бельграве

07 мая 2025, 12:59 | Обновлено 07 мая 2025, 13:03
63
0
Подрез не сумела квалифицироваться в основную сетку турнира в Сен-Годан
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 423) не сумела квалифицироваться в основную сетку грунтового турнира ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

На стадии квалификации 18-летняя украинка провела два непростых матча. В полуфинале Вероника, получившая десятый номер посева, переиграла в трех сетах с камбеком колумбийку Юлиану Лизаразо (WTA 963). В финальном поединке Подрез уступила в двух сетах на тай-брейках пятому номеру посева Жюли Бельграве (WTA 365) из Франции.

ITF W75, Сен-Годан. Грунт

Квалификация (полуфинал)

Вероника Подрез (Украина) [10] – Юлиана Лизаразо (Колумбия) – 3:6, 6:3, 6:3

Квалификация (финал)

Вероника Подрез (Украина) [10] – Жюли Бельграве (Франция) [5] – 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)

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ITF Сен-Годан Вероника Подрез
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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