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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 11:59 | Обновлено 07 мая 2025, 12:47
475
0

Озвучены составы команд на доигровку матча УПЛ Кривбасс – Левый Берег

Планируется, что поединок 21-го тура начнется в 13:00

07 мая 2025, 11:59 | Обновлено 07 мая 2025, 12:47
475
0
Озвучены составы команд на доигровку матча УПЛ Кривбасс – Левый Берег
УПЛ

В среду, 7 мая, будет проведен перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.

Принимать матч чемпионата Украины будет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Отмечается, что игра стартует в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча станет Роман Блавацкий из Львова.

Этот поединок должен был состояться еще 15 марта, однако судья в тот день прервал матч на второй минуте из-за воздушной тревоги.

Перед противостоянием «Кривбасс» находится на шестом месте (40 пунктов), а «Левый Берег» на 14-м (23 очка).

Составы команды на доигровку матча УПЛ «Кривбасс» – «Левый Берег»

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Кузык, Илич, Вакулко (К), Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Соса

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал, Банада (К), Косовский, Когут, Синица, Шастал, Сухоручко

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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