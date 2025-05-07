Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением

Жизнь – это о противопоставлении. Черное и белое. Порядок и беспорядок. То же самое с людьми. Кто-то – строит, а кто-то – ломает. Тех, кто строит лучше других в футболе, вы знаете и без меня. Из президентов – тот же Перес, из тренеров – например, Флик, а из игроков на поле – как вариант, Родри. Творцов много, и работа некоторых из них – настолько эффективна, что кажется почти идеальной. Некоторые структуры действительно считаются такими, которые едва ли не невозможно сломать. И если у команд-соперниц и самой Вселенной в этом сезоне не получилось что-то испортить, то это сделаю я – пусть и не в реальной жизни, а только в этом тексте. Потому что нет ничего идеального. И не может быть. Итак, моя цель – «сломать» те футбольные проекты сезона, которые так и не были «сломаны» за уже почти 10 месяцев. «Не сотвори себе кумира», да? Спасаю вас от этой ошибки и указываю на уязвимые места топ-клубов, чтобы вы не разочаровывались, когда дела у них пойдут значительно хуже.

Единственное правило: могу менять/вычеркивать что угодно, но это должно быть только одно решение. Вариант «оставлю команду Х без этого, этого и этого игрока, еще и травм навалю» с моей стороны не принимается.

Ливерпуль без трансферов на вход летом

И все, больше нет чемпиона. Несите нового. Без шуток. Мы мало об этом говорим, но состав «Ливерпуля» – ограниченный. Не слабый, но футболистов высокого уровня не так много. В чемпионском матче против «Тоттенхэма» на скамейке запасных сидели Кьеза, Эндо, Кванса, Нуньес, Келлехер – неплохие игроки, но значительно слабее всей основы. Брэдли – крутой, но не Александр-Арнольд, поэтому правый фланг обороны ослабевает с уходом последнего. Ван Дейка и Салаха переподписали не только потому, что те играют круто, но и потому, что им нет вообще никакой замены. Нет забивного центрального нападающего. Нет альтернативы Гравенберху по функциям. «Ливерпуль» стал чемпионом в год, когда его состав почти не имел травмированных. А что будет, если вылетит 2-3 важных исполнителя, как в последнее время бывает довольно часто у топ-команд? Нет уверенности, что «красные» справятся. С нынешним составом Слот просто не будет иметь инструментов для решения проблем. И все развалится.

Витинья – out

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Самая большая болезнь «ПСЖ» после прихода Энрике – бесцельное владение мячом. В прошлом сезоне, например, французы держали круглый в ногах в ЛЧ почти больше всех (65%, больше только у «Ман Сити») и даже дошли до полуфинала, но забили только 19 раз в 12 матчах. Тот же «Атлетико» играл меньше и владел менее 50% времени – а наколотил 23 гола. Плюс, «ПСЖ» и вылетел из-за неэффективного владения: так и не смог конвертировать территориальное преимущество в хотя бы мяч в ворота «Боруссии» (дважды по 0:1). Пас вправо, пас влево, пас назад, повторить – это парижане вплоть до 2025-го года. Здесь шагнули вперед многие игроки, но главный из всех – Витинья. Среди центральных полузащитников в ЛЧ больше него пасует лишь Киммих, но и тот – с худшей точностью и худшим количеством длинных передач. То есть Витинья – главный координатор игры сильнейшего турнира Европы в сезоне. В этом розыгрыше «ПСЖ» отыграл без него лишь 4 матча в Л1 и ЛЧ – в каждом пропустил (суммарно 6 раз), на выходных проиграл без португальца «Страсбуру» (1:2). Если команда останется без него вообще, начнёт значительно хуже доставлять мяч вперёд, упадёт темп владения – и футбол разладится.

Тяжелая травма любого из тройки атаки Барселоны

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«Барселона» имеет очень короткую скамейку запасных. По сути, единственная возможная альтернатива любому из атакующего трио – Торрес. В последние недели от неплохо заменяет Левандовски и вообще проводит сильный сезон... но если бы был основным длительное время – подвел бы. Его лучший год по голам в чемпионате до этого – это лишь 7 точных выстрелов. Теперь есть 10, но и это не слишком круто, потому что другие дают больше. Левандовски имеет только в Ла Лиге 9 победных голов – больше всего в чемпионате. Торрес столько не забьет. Рафинья стабильно отличается в топ-матчах: забивал «Реалу» (в 2-х матчах), «Баварии», является вторым лучшим бомбардиром ЛЧ (и был бы первым, если бы гол «Интеру» записали на него). Ямаль уже выполнил больше обводок в сезоне, чем Роналду в свой лучший, еще и моменты генерирует как на конвейере. Торрес не делал бы разницу так, как делают эти. «Барселоне» бы не хватило голов поляка, вклада в решающие моменты от бразильца, креатива испанца... В этом году просто обошлось: не было длительных травм. «Включаем» хотя бы одну – и все, паника.

Бавария без Кейна

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9 победных голов у форварда в чемпионате. То есть почти половина побед – добытые в результате его реализации моментов. Начиная с сентября, «Бавария» потеряла очки в 5-и из 8-и матчей всех турниров, когда Кейн не начинал матч в стартовом составе. Там и ничья с «Лейпцигом» свежая (3:3), и поражения в дуэлях против нестрашных «Майнца» (1:2) и «Бохума» (2:3). Победы – над «Хайденхаймом» (аутсайдер Б1), «Шахтером» (не вышел в плей-офф ЛЧ) и «Айнтрахтом» (в первый месяц после того, как команду покинул Мармуш). То есть без Харри команда значительно слабее. Главное поражение «Баварии» в сезоне – когда Кейн не реализовал свои шансы против «Интера» в Мюнхене (1:2). Конечно, есть вопросы к англичанину, но ведь действительно: 100-процентные моменты имел только он. У «Баварии» больше нет топ-бомбардира: стабильные в атаке только Олисе и Мусиала, но оба больше ориентированы на создание шансов, а не их реализацию. Если бы не было Кейна, 20+ мячей за сезон забил бы в составе команды... А точно ли кто-то бы забил?

Индзаги уходит из Интера

Как по мне, вполне очевидно: тренер тянет на своих плечах к большим победам посредственный состав. Дюмфрис забивает в полуфинале ЛЧ дважды, но он просто «электричка» – в другом клубе сидел бы на скамейке запасных из-за ограниченности. Мхитарян в возрасте и не может много ускоряться – в других топ-командах не был бы нужен, а здесь незаменим в центре поля. Ачерби до середины 4-го десятка не играл в ЛЧ вообще. Биссек – паникер. У него скамейка запасных – это Арнаутович, Тареми, какие-то ноунеймы и Фраттези. Как вообще участвовать в 3-х турнирах вплоть до мая, когда тебе некем менять лидеров? Тюрам проводит в «Интере» лучшие годы карьеры. И Чалханоглу. И Зоммер. Потому что для каждого тренер придумал роль, нашёл индивидуальный способ использования – поэтому они и выглядят так круто. И это я еще не говорю о Барелле и Мартинесе, потому что мы просто не видели их в других командах. Здесь плюс-минус тот же случай, что был и с «Миланом» Пьоли: клуб стремится к большим победам, но не имеет топ-состава, поэтому разницу приходится делать тренеру. Если Индзаги переманит к себе большая команда, «Интер» ожидает судьба его соседа по городу.

Вирц больше не игрок Байера

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При условии, что это происходит внезапно и ему не находят замену (а как заменить самого талантливого немецкого футболиста поколения?), «Байер» ждут тяжелые времена. Вот, например, Вирц травмировался в марте на первых минутах игры против «Вердера» – с того поединка и до его возвращения в стартовый состав «фармацевты» имели только 3 победы в 7-и матчах, 3 поражения, вылет из ЛЧ и Кубка Германии, на этом отрезке окончательно капитулировали в гонке за титул Бундеслиги... У Вирца 10+12 в чемпионате. Он забивает важные голы (в прошлые выходные создал гол вообще в соло), он ассистирует, он разгоняет атаки, потому что в центре полузащиты не креативные хавы, а Джака – приходится все делать самому. А еще он один из нескольких ментальных лидеров команды, хотя ему только в этом месяце исполнилось 22. Кто все это будет делать, если Вирц уйдет? Буэндия, Хофманн и Адли, которые играют на той же позиции, имеют комически малые цифры результативных действий в сезоне. Шик – нестабилен и травматичен, поэтому не будет забивать 20+ каждый год. «Байер» и так проигрывает титул из-за регулярных ничьих (аж 11, а поражений только 2), а без Вирца как вообще будет побеждать?

Клубы Лиги 1 без...

Я подумал, что преследователи «ПСЖ» в статье о топ-клубах отдельных позиций не заслуживают, поэтому только одна на всех. Упомянуть о них так-то надо, потому что едва ли не каждый из группы лидеров французского чемпионата имеет какую-то слабость. Например, «Монако» без Бирета – команда с ужасной реализацией. Он приехал во Францию зимой и забил 13 раз в 15-и матчах – лучший показатель в Лиге 1 на промежутке. Но важнее то, что было до. До 1-го января лучший бомбардир «Монако» имел 5 голов в лиге, и это не нападающий. Другие – максимум 3. А моменты создавались – это о реализации. Бирет забил 1 «лишний» гол в чемпионате, отталкиваясь от показателя ожидаемых, а вся остальная команда имеет 15 (!) мячей недобора. То есть без этого молодого страйкера «Монако» вообще бы не отличался и сейчас бы не претендовал на место в ЛЧ.

У «Страсбура» свой герой – вратарь Петрович. Его разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами – +10.9. Иными словами, благодаря ему команда пропустила на 11 раз меньше, чем должна была. Если бы не он, была бы ближе к аутсайдерам. Показатель кипера – лучший среди всех вратарей всех команд топ-лиг, находящихся в верхних половинах своих таблиц. А если взять вообще всех без уточнений – 3-й лучший. Секрет «Марселя» – везение или кураж. По ожидаемым баллам команда вне топ-6, по фактическим – на втором месте. Реализация – то, что мало зависит от тренера. Голы в атаке здесь перебирают Гринвуд, Рабьо, Гуири и Энрике, и ни один из них в прошлых сезонах не был тем, кто стабильно реализует больше ожидаемого. То есть оверперформят и играют на бешеном кураже. Если выключить фарт даже вот сейчас, то команда финиширует вне топ-3 Лиги 1 еще в этом сезоне, я уверен.

Наполи без Лукаку

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Я очень смеялся, когда увидел, что Мактоминей имеет 11 голов в чемпионате – лишь на 1 меньше, чем Ромелу. Тогда я подумал: а зачем вообще команде такой форвард, который отличается на уровне с полузащитником? Порылся в стате и все понял. Извиняюсь перед Лукаку. Он забил только 12 голов в чемпионате, но каждый второй был победным. Биг Ром никогда не был морально устойчивым исполнителем, но под руководством тренера, который ему доверяет, он ментальный монстр. К тому же, других гарантов голов у тренера в линии нападения вообще нет. Мактоминей забивает не в последнюю очередь потому, что соперники сосредоточены на центральном форварде – поэтому и пропускают его врывания. А если нападающего не будет, то будут опекать именно шотландца. И что он тогда сделает? Хав является одним из главных бенефициаров работы на поле Лукаку, а сам Ромелу – еще и главный геймченджер лиги, если говорить только о победных забитых голах. А еще он не ломается: выходил в каждой игре «Наполи» в сезоне если не с первых минут, то на замену. Без Лукаку команда продолжит штамповать сухари и не проигрывать – но потеряет кучу баллов из-за ничьих.

Другие клубы «ломать» не буду: им и без моей помощи плохо.