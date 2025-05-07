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Премьер-лига
Кривбасс
07.05.2025 13:00 – Матч прерван, 5’ 0 : 0
Левый Берег
15 марта 2025 матч был прерван на 3-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 7 мая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 11:30 | Обновлено 07 мая 2025, 11:55
188
0

Кривбасс – Левый Берег. Доигровка УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый свисток раздастся 7 мая в 13:00

07 мая 2025, 11:30 | Обновлено 07 мая 2025, 11:55
188
0
Кривбасс – Левый Берег. Доигровка УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

7 мая состоится доигровка матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог против «Левого Берега» Киев.

Начнется противостояние в 13:00 по киевскому времени на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок между клубами должен был состояться 15 марта, однако из-за воздушной тревоги коллективам не удалось отыграть все 90 минут.

Главным арбитром матча станет Роман Блавацкий из Львова.

В турнирной таблице «Кривбасс» имеет 40 очков и занимает шестое место, «Левый Берег» находится ниже соперника – 14-я позиция (23 пункта).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс - Левый Берег. Доигровка УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасс - Левый Берег
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Трансляція матчу В ефірі

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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