Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег

30 апреля состоится доигровка матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Левым Берегом».

Местом проведения матча станет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что поединок начался 15 марта, однако уже на второй минуте матча главный арбитр из-за воздушной тревоги был вынужден прекратить игру.

Доигровка начнется в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кривбасс» занимает шестое место (40 очков), «Левый Берег» – 14-я позиция (23 пункта).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.