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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 11:10 | Обновлено 07 мая 2025, 11:32
301
0

Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег

Команды начнут поединок 7 мая в 13:00

07 мая 2025, 11:10 | Обновлено 07 мая 2025, 11:32
301
0
Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег
УПЛ

30 апреля состоится доигровка матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Левым Берегом».

Местом проведения матча станет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что поединок начался 15 марта, однако уже на второй минуте матча главный арбитр из-за воздушной тревоги был вынужден прекратить игру.

Доигровка начнется в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кривбасс» занимает шестое место (40 очков), «Левый Берег» – 14-я позиция (23 пункта).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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