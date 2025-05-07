Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег
Команды начнут поединок 7 мая в 13:00
30 апреля состоится доигровка матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Левым Берегом».
Местом проведения матча станет стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что поединок начался 15 марта, однако уже на второй минуте матча главный арбитр из-за воздушной тревоги был вынужден прекратить игру.
Доигровка начнется в 13:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Кривбасс» занимает шестое место (40 очков), «Левый Берег» – 14-я позиция (23 пункта).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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