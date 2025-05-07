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Бразилия
07 мая 2025, 10:27 | Обновлено 07 мая 2025, 10:29
183
0

Мемфис Депай демонстрирует сумасшедшие показатели за Коринтианс

Нидерландский форвард снова отличился голом за бразильский клуб

07 мая 2025, 10:27 | Обновлено 07 мая 2025, 10:29
183
0
Мемфис Депай демонстрирует сумасшедшие показатели за Коринтианс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В матче 4-го тура Южноамериканского Кубка «Коринтианс» дома сыграл вничью с колумбийской «Америкой» со счетом 1:1.

В составе бразильской команды очередным голом отметился Мемфис Депай. Ассист на счету экс-игрока «Шахтера» Майкона.

Мемфис Депай показывает феноменальные показатели среди всех игроков бразильской Серии А во всех турнирах в 2025 году:

1-е место по количеству созданных ключевых моментов (9)
1-е место по количеству ударов по воротам (27)
2-е место по результативным передачам (9)
2-е место по количеству голевых моментов (14)
3-е место по количеству забитых голов (14)

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Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу Мемфис Депай статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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