Мемфис Депай демонстрирует сумасшедшие показатели за Коринтианс

В матче 4-го тура Южноамериканского Кубка «Коринтианс» дома сыграл вничью с колумбийской «Америкой» со счетом 1:1.

В составе бразильской команды очередным голом отметился Мемфис Депай. Ассист на счету экс-игрока «Шахтера» Майкона.

Мемфис Депай показывает феноменальные показатели среди всех игроков бразильской Серии А во всех турнирах в 2025 году:

1-е место по количеству созданных ключевых моментов (9)

1-е место по количеству ударов по воротам (27)

2-е место по результативным передачам (9)

2-е место по количеству голевых моментов (14)

3-е место по количеству забитых голов (14)