Мемфис Депай демонстрирует сумасшедшие показатели за Коринтианс
Нидерландский форвард снова отличился голом за бразильский клуб
В матче 4-го тура Южноамериканского Кубка «Коринтианс» дома сыграл вничью с колумбийской «Америкой» со счетом 1:1.
В составе бразильской команды очередным голом отметился Мемфис Депай. Ассист на счету экс-игрока «Шахтера» Майкона.
Мемфис Депай показывает феноменальные показатели среди всех игроков бразильской Серии А во всех турнирах в 2025 году:
1-е место по количеству созданных ключевых моментов (9)
1-е место по количеству ударов по воротам (27)
2-е место по результативным передачам (9)
2-е место по количеству голевых моментов (14)
3-е место по количеству забитых голов (14)
Memphis Depay entre todos os jogadores dos times da Série A na temporada 2025:— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 6, 2025
1º em grandes chances criadas (9)
1º em finalizações no gol (27)
2º em assistências (9)
2º em grandes chances de gol (14)
3º em participações em gols (14)
🇳🇱🔥 pic.twitter.com/XDLpknseAT
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