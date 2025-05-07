Микель АРТЕТА: «Мы здесь, чтобы сотворить историю»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ» (счет 1-го матча – 0:1):

«У нас огромный энтузиазм, огромная энергия. Мы в шаге от финала Лиги чемпионов, в одном из красивейших городов мира против великого соперника – что может быть лучше? Мы здесь, чтобы творить историю, и у нас будет большая возможность. Мы достигли результата, который дает нам четкое представление о том, что мы должны делать. Одна победа – и мы в финале. Мы не можем просить ничего другого. Давайте не будем говорить, давайте сделаем это на этом поле, когда начнется игра. Покажем нашу лучшую, лучшую, лучшую, лучшую, лучшую версию и выиграем игру.

Я убежден, что когда мы должны были побеждать, мы делали это очень убедительно против очень сложных соперников. Опять же, последний соперник в ЛЧ, это был «Реал», мы обыграли их вопреки всем обстоятельствам, потому что, очевидно, они говорили обо всех этих ремонтадах, истории и том, что они сделали. А мы доказали что-то совсем другое, чем они ожидали, и завтра мы хотим сделать то же самое.

Так и должно быть, в футболе вас запомнят за такие моменты. Важнейшие этапы – это когда команда нуждается в этом, когда клуб нуждается в этом, чтобы реализовать эти моменты и играть с таким настроем. Такая игра, по моему мнению, является правильной, и это та работа, которую мы проделали за последние несколько часов».

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.