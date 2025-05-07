Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мы здесь, чтобы сотворить историю»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 10:37 |
96
0

Микель АРТЕТА: «Мы здесь, чтобы сотворить историю»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от игры с «ПСЖ»

07 мая 2025, 10:37 |
96
0
Микель АРТЕТА: «Мы здесь, чтобы сотворить историю»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ» (счет 1-го матча – 0:1):

«У нас огромный энтузиазм, огромная энергия. Мы в шаге от финала Лиги чемпионов, в одном из красивейших городов мира против великого соперника – что может быть лучше? Мы здесь, чтобы творить историю, и у нас будет большая возможность. Мы достигли результата, который дает нам четкое представление о том, что мы должны делать. Одна победа – и мы в финале. Мы не можем просить ничего другого. Давайте не будем говорить, давайте сделаем это на этом поле, когда начнется игра. Покажем нашу лучшую, лучшую, лучшую, лучшую, лучшую версию и выиграем игру.

Я убежден, что когда мы должны были побеждать, мы делали это очень убедительно против очень сложных соперников. Опять же, последний соперник в ЛЧ, это был «Реал», мы обыграли их вопреки всем обстоятельствам, потому что, очевидно, они говорили обо всех этих ремонтадах, истории и том, что они сделали. А мы доказали что-то совсем другое, чем они ожидали, и завтра мы хотим сделать то же самое.

Так и должно быть, в футболе вас запомнят за такие моменты. Важнейшие этапы – это когда команда нуждается в этом, когда клуб нуждается в этом, чтобы реализовать эти моменты и играть с таким настроем. Такая игра, по моему мнению, является правильной, и это та работа, которую мы проделали за последние несколько часов».

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов
Барселона считает, что арбитр не поставил два пенальти в ворота Интера
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 3
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

Не только Лунин. Голкипер мадридского Реала намерен покинуть Ла Лигу
Футбол | 07 мая 2025, 10:13 0
Не только Лунин. Голкипер мадридского Реала намерен покинуть Ла Лигу
Не только Лунин. Голкипер мадридского Реала намерен покинуть Ла Лигу

Фран Гонсалес недоволен изменениями, которые могут произойти

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06.05.2025, 12:09
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера
Футбол | 07.05.2025, 08:14
Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера
Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 7
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем