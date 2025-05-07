Не только Лунин. Голкипер мадридского Реала намерен покинуть Ла Лигу

Голкипер мадридского «Реала» Фран Гонсалес намерен покинуть клуб во время летнего трансферного окна из-за предстоящих изменений в команде.

На данный момент 19-летний испанец является лишь третьим выбором в первой команде, однако регулярно играет в составе второй команды (ФК Кастилья). Такое положение полностью устраивало вратаря, но летом в клубной структуре «Реала» состояться некоторые изменения.

Главным тренером «Кастильи» с высокой вероятностью станет бывший футболист Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет «Реал» U-19. Испанский специалист намерен найти другого голкипера на роль первого номера.

В этом случае Гонсалес не сможет рассчитывать на постоянную игровую практику и будет сидеть на скамейке запасных основной команды. По этой причине Фран намерен уйти из Ла Лиги, так как в его услугах заинтересованы клубы из других чемпионатов, которые выступают в элитном дивизионе.

В текущем сезоне Гонсалес провел один матч за «Реал» (2 пропущенных гола) и 17 поединков в составе «Кастильи» (пропустил 21 мяч, трижды сохранил ворота в неприкосновенности).