Неизбежно. Назван первый игрок, который покинет Барсу после вылета из ЛЧ
Андреас Кристенсен почти точно покинет каталонский клуб
Датский центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен, скорее всего, покинет свой нынешний клуб летом. Об этом сообщает издание todofichajes.
По информации источника, уход 29-летнего футболиста считается неизбежным. Руководство «сине-гранатовых» недовольно его травматичностью и высокой зарплатой.
Отмечается, что на игрока претендуют клубы АПЛ и чемпионата Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен из-за травм провел лишь 3 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала продажу Андреаса Кристенсена.
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