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Испания
07 мая 2025, 09:45 |
2692
0

Неизбежно. Назван первый игрок, который покинет Барсу после вылета из ЛЧ

Андреас Кристенсен почти точно покинет каталонский клуб

07 мая 2025, 09:45 |
2692
0
Неизбежно. Назван первый игрок, который покинет Барсу после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Датский центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен, скорее всего, покинет свой нынешний клуб летом. Об этом сообщает издание todofichajes.

По информации источника, уход 29-летнего футболиста считается неизбежным. Руководство «сине-гранатовых» недовольно его травматичностью и высокой зарплатой.

Отмечается, что на игрока претендуют клубы АПЛ и чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен из-за травм провел лишь 3 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала продажу Андреаса Кристенсена.

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Андреас Кристенсен Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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