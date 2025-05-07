«Сукин сын». Президенту Барселоны не понравилось, что сделал вратарь Интера
Жоан Лапорта не подбирал слова, когда Ян Зоммер спасал свою команду
7 мая состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Подопечные Индзаги победили соперника в безумном матче со счетом 4:3 и пробились в финал турнира (общий счет – 7:6).
Главным героем встречи стал голкипер «Интера» Ян Зоммер, который совершил семь сейвов. Такая игра разозлила президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который не подбирал слова, когда смотрел матч.
На 77-й минуте швейцарский вратарь спас миланский клуб после опасного удара Ламина Ямаля. В этот момент камеры выхватили лицо функционера, который что-то сказал. Эксперты расшифровали фразу Лапорты – оказалось, что он произнес «hijo de puta», что в переводе означает «сукин сын».
Жоан был разгневан из-за того, что голкипер соперника много раз спасал команду от пропущенного гола. Стоит отметить, что за две полуфинальных игры на счету Зоммера 14 сейвов.
Laporta reaction after Lamine Yamal strike saved by Sommer ,😂💀#InterBarça | #ChampionsLeague pic.twitter.com/WFSU8zrYV8— RAMA 🐐 (@ZaidRamadhan_LM) May 6, 2025
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