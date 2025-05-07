«Сукин сын». Президенту Барселоны не понравилось, что сделал вратарь Интера

7 мая состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Подопечные Индзаги победили соперника в безумном матче со счетом 4:3 и пробились в финал турнира (общий счет – 7:6).

Главным героем встречи стал голкипер «Интера» Ян Зоммер, который совершил семь сейвов. Такая игра разозлила президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который не подбирал слова, когда смотрел матч.

На 77-й минуте швейцарский вратарь спас миланский клуб после опасного удара Ламина Ямаля. В этот момент камеры выхватили лицо функционера, который что-то сказал. Эксперты расшифровали фразу Лапорты – оказалось, что он произнес «hijo de puta», что в переводе означает «сукин сын».

Жоан был разгневан из-за того, что голкипер соперника много раз спасал команду от пропущенного гола. Стоит отметить, что за две полуфинальных игры на счету Зоммера 14 сейвов.