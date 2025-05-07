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  4. «Сукин сын». Президенту Барселоны не понравилось, что сделал вратарь Интера
Лига чемпионов
07 мая 2025, 07:33 |
1240
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«Сукин сын». Президенту Барселоны не понравилось, что сделал вратарь Интера

Жоан Лапорта не подбирал слова, когда Ян Зоммер спасал свою команду

07 мая 2025, 07:33 |
1240
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«Сукин сын». Президенту Барселоны не понравилось, что сделал вратарь Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

7 мая состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Подопечные Индзаги победили соперника в безумном матче со счетом 4:3 и пробились в финал турнира (общий счет – 7:6).

Главным героем встречи стал голкипер «Интера» Ян Зоммер, который совершил семь сейвов. Такая игра разозлила президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который не подбирал слова, когда смотрел матч.

На 77-й минуте швейцарский вратарь спас миланский клуб после опасного удара Ламина Ямаля. В этот момент камеры выхватили лицо функционера, который что-то сказал. Эксперты расшифровали фразу Лапорты – оказалось, что он произнес «hijo de puta», что в переводе означает «сукин сын».

Жоан был разгневан из-за того, что голкипер соперника много раз спасал команду от пропущенного гола. Стоит отметить, что за две полуфинальных игры на счету Зоммера 14 сейвов.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Ян Зоммер Жоан Лапорта
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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