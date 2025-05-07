СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Кривбасс – Левый Берег
21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад
22:00 ПСЖ – Арсенал
ТЕННИС
18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова
18:30 Марта Костюк – Александра Эала
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