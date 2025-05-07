СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

В среду, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Левый Берег

1.48 – 4.25 – 8.40

21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад

1.91 – 3.58 – 3.57

22:00 ПСЖ – Арсенал

2.17 – 3.73 – 3.42

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

2.26 – 1.65

18:30 Марта Костюк – Александра Эала

1.36 – 3.17

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