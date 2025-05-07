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07 мая 2025, 03:05 | Обновлено 07 мая 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 мая 2025, 03:05 | Обновлено 07 мая 2025, 03:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В среду, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Левый Берег

Ggbet 1.48 – 4.25 – 8.40

21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад

Ggbet 1.91 – 3.58 – 3.57

22:00 ПСЖ – Арсенал

Ggbet 2.17 – 3.73 – 3.42

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

Ggbet 2.26 – 1.65

18:30 Марта Костюк – Александра Эала

Ggbet 1.36 – 3.17

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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