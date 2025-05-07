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  4. Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 мая 2025, 02:52 |
67
0

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

07 мая 2025, 02:52 |
67
0
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 34). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Меджедович – Виртанен. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния во втором круге сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Анастасия Потапова WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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