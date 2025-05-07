Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 34). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Меджедович – Виртанен. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния во втором круге сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

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