7 мая свой путь на престижном теннисном турнире в Риме начнут Даяна Ястремская (WTA 45) и Анастасия Потапова (WTA 34).

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом сезоне не выигрывала титулов, но местами выглядела весьма солидно. На счету Ястремской есть один финал в Линце, где она была близка к победе, однако, уступила «нейтралке» Александровой в трех сетах.

На последнем турнире в Мадриде спортсменка вылетела уже во втором круге, хотя проиграла будущей финалистке Коко Гауфф. Упомянутый матч против звездной американки требует отдельного разговора, ведь Даяна взяла первый сет 6:0, а во втором уступила 2:6. Самое интересное было в третьей партии, где украинка уступала 0:3, но сохраняла спокойствие, взяв три гейма кряду, потом проигрывала 3:5, однако опять сравняла счет и в итоге проиграла 5:7.

Если брать только матчи на грунте, в Штутгарте и Мадриде украинка провела пять матчей, одержав три победы. Когда у спортсменки идет игра, ее сложно остановить даже теннисисткам топ-уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Анастасия Потапова

У «нейтралки» в активе есть в этом сезоне один выигранный турнир в румынском Клуж, хотя состав участниц там не впечатлял. Неплохо Потапова выступила на последнем турнире в Мадриде, где дошла до четвертого круга, одолев американку Крюгер, восьмую ракетку мира, китаянку Чжэн, а также еще одну опытную спортсменку из США Софию Кенин. Непреодолимым барьером для спортсменки стала украинка Марта Костюк, которой она без шансов уступила – 3:6, 2:6.

На некоторых статистических сайтах у Потаповой в этом сезоне 4 победы в пяти играх на грунте, но здесь не включен матч против Арины Соболенко в Штутгарте, где теннисистка получила техническое поражение. Если брать сильные турниры в этом году, Мадрид пока был самым успешным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Личные встречи

Как показывает статистика, счет очных противостояний 2:2. Только в этом сезоне спортсменки пересекались дважды, в Брисбене Потапова выиграла 7:5, 6:4, а в Дубае Ястремская взяла убедительный реванш – 6:2, 6:3.

Единственный раз на грунте теннисистки играли в Риме семь лет назад, только это был финал турнира ITF – победу праздновала украинка.

Прогноз

Небольшим фаворитом на бумаге считается Потапова, с чем я не согласен, спортсменки примерно одного возраста, в рейтинге они тоже близко. Думаю, шансы на победу у Ястремской не хуже.

Стоит ожидать интересного матча, двух сильных теннисисток, пойду против букмекеров, возьму чистую победу украинки.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,40.

Прогноз Sport.ua Даяна Ястремская Анастасия Потапова Победа Ястремской 2.40 Сделать ставку

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