Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Поединок 1/64 финала состоится 7 мая и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву
7 мая свой путь на престижном теннисном турнире в Риме начнут Даяна Ястремская (WTA 45) и Анастасия Потапова (WTA 34).
Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Даяна Ястремская
Украинская спортсменка в этом сезоне не выигрывала титулов, но местами выглядела весьма солидно. На счету Ястремской есть один финал в Линце, где она была близка к победе, однако, уступила «нейтралке» Александровой в трех сетах.
На последнем турнире в Мадриде спортсменка вылетела уже во втором круге, хотя проиграла будущей финалистке Коко Гауфф. Упомянутый матч против звездной американки требует отдельного разговора, ведь Даяна взяла первый сет 6:0, а во втором уступила 2:6. Самое интересное было в третьей партии, где украинка уступала 0:3, но сохраняла спокойствие, взяв три гейма кряду, потом проигрывала 3:5, однако опять сравняла счет и в итоге проиграла 5:7.
Если брать только матчи на грунте, в Штутгарте и Мадриде украинка провела пять матчей, одержав три победы. Когда у спортсменки идет игра, ее сложно остановить даже теннисисткам топ-уровня.
Анастасия Потапова
У «нейтралки» в активе есть в этом сезоне один выигранный турнир в румынском Клуж, хотя состав участниц там не впечатлял. Неплохо Потапова выступила на последнем турнире в Мадриде, где дошла до четвертого круга, одолев американку Крюгер, восьмую ракетку мира, китаянку Чжэн, а также еще одну опытную спортсменку из США Софию Кенин. Непреодолимым барьером для спортсменки стала украинка Марта Костюк, которой она без шансов уступила – 3:6, 2:6.
На некоторых статистических сайтах у Потаповой в этом сезоне 4 победы в пяти играх на грунте, но здесь не включен матч против Арины Соболенко в Штутгарте, где теннисистка получила техническое поражение. Если брать сильные турниры в этом году, Мадрид пока был самым успешным.
Личные встречи
Как показывает статистика, счет очных противостояний 2:2. Только в этом сезоне спортсменки пересекались дважды, в Брисбене Потапова выиграла 7:5, 6:4, а в Дубае Ястремская взяла убедительный реванш – 6:2, 6:3.
Единственный раз на грунте теннисистки играли в Риме семь лет назад, только это был финал турнира ITF – победу праздновала украинка.
Прогноз
Небольшим фаворитом на бумаге считается Потапова, с чем я не согласен, спортсменки примерно одного возраста, в рейтинге они тоже близко. Думаю, шансы на победу у Ястремской не хуже.
Стоит ожидать интересного матча, двух сильных теннисисток, пойду против букмекеров, возьму чистую победу украинки.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,40.
19:00
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