Лига чемпионов07 мая 2025, 00:17 | Обновлено 07 мая 2025, 00:33
720
0
ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной
Давиде вывел нерадзурри вперед на 99-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
07 мая 2025, 00:17 | Обновлено 07 мая 2025, 00:33
720
0
6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.
Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 99-й минуте счет стал 4:3 в пользу нерадзурри. Отличился Давиде Фраттези.
По сумме двух встреч миланский клуб вышел вперед – 7:6.
❗️ ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2025, 10:53 1
На украинского вратаря «Реала» нацелилась «Астон Вилла»
Футбол | 07 мая 2025, 00:40 2
Звезда «Барселоны» – о Лионеле Месси
Футбол | 06.05.2025, 21:01
Футбол | 06.05.2025, 08:23
Футбол | 06.05.2025, 10:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2025, 02:00 11
05.05.2025, 08:40 1
05.05.2025, 09:03 16
05.05.2025, 09:30 2
05.05.2025, 19:42 3
05.05.2025, 11:52 3
05.05.2025, 22:41 15
05.05.2025, 03:33 5