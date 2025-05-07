6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 99-й минуте счет стал 4:3 в пользу нерадзурри. Отличился Давиде Фраттези.

По сумме двух встреч миланский клуб вышел вперед – 7:6.

❗️ ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной