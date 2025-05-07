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Лига чемпионов
07 мая 2025, 00:17 | Обновлено 07 мая 2025, 00:33
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0

ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной

Давиде вывел нерадзурри вперед на 99-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

07 мая 2025, 00:17 | Обновлено 07 мая 2025, 00:33
720
0
ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 99-й минуте счет стал 4:3 в пользу нерадзурри. Отличился Давиде Фраттези.

По сумме двух встреч миланский клуб вышел вперед – 7:6.

❗️ ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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