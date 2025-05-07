Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как это было: голы Рафиньи и Ачерби в суперматче Интер – Барселона
Лига чемпионов
07 мая 2025, 00:10 | Обновлено 07 мая 2025, 00:23
2013
0

ВИДЕО. Как это было: голы Рафиньи и Ачерби в суперматче Интер – Барселона

Бразилец забил за сине-гранатовых на 87-й минуте, а Франческо сравнял на 90+3-й, 3:3!

07 мая 2025, 00:10 | Обновлено 07 мая 2025, 00:23
2013
0
ВИДЕО. Как это было: голы Рафиньи и Ачерби в суперматче Интер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 87-й минуте Рафинья сделал счет 3:2 в пользу сине-гранатовых, которые после первого тайма уступали 0:2.

Все шло к тому, что каталонцы добыли путевку в финал еврокубка, но Франческо Ачерби сравнял на 90+3-й – 3:3!

В итоге противостояние перешло в овертаймы. По сумме двух встреч ничья – 6:6.

❗️ ВИДЕО. Как это было: голы Рафиньи и Ачерби в суперматче Интер – Барселона

ГОЛ! 2:3 Рафинья, 87 мин.

ГОЛ! 3:3 Ачерби, 90+3 мин.

По теме:
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист
ВИДЕО. Фраттези сделал счет 4:3 в пользу Интера во второй игре с Барселоной
Полуфинал Лиги чемпионов продлен. Матч Интер – Барса перешел в овертаймы
видео голов и обзор Франческо Ачерби Рафинья Диас Интер Милан Барселона Интер - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Футбол | 06 мая 2025, 08:23 1
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера

Роберт Левандовски попал в заявку, но в старте не выйдет

Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Футбол | 06 мая 2025, 10:15 0
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком

Форвард считает, что нет разницы, какую схему использует главный тренер

ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 01:03
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06.05.2025, 08:49
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 4
Футбол
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем