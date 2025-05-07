6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 87-й минуте Рафинья сделал счет 3:2 в пользу сине-гранатовых, которые после первого тайма уступали 0:2.

Все шло к тому, что каталонцы добыли путевку в финал еврокубка, но Франческо Ачерби сравнял на 90+3-й – 3:3!

В итоге противостояние перешло в овертаймы. По сумме двух встреч ничья – 6:6.

❗️ ВИДЕО. Как это было: голы Рафиньи и Ачерби в суперматче Интер – Барселона

ГОЛ! 2:3 Рафинья, 87 мин.

ГОЛ! 3:3 Ачерби, 90+3 мин.