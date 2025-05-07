Полуфинал Лиги чемпионов продлен. Матч Интер – Барса перешел в овертаймы

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Основное время игры завершилось со счетом 3:3. Назначены овертаймы.

Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.

Барса отыгралась с 0:2 после первого тайма и сделала счет 3:2. Все шло к победе сине-гранатовых, но на 90+3-й Франческо Ачерби сравнял!

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 3:3 [первый поединок – 3:3] (матч продолжается)

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3 – Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87