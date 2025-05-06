6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 60-й минуте Дани Ольмо сделал счет 2:2!

Каталонцы отыграли после 0:2 в первом тайме, когда забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу. Первый для каталонцев оформил Эрик Гарсия.

Теперь по сумме двух встреч также ничья – 5:5. К слову, в первой игре нерадзурри также вели 2:0.

❗️ ВИДЕО. Это Барселона! Дани Ольмо сделал счет 2:2 в матче против Интера