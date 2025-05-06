Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Начинается камбек: как Барселона отыграла гол у Интера в полуфинале
Лига чемпионов
06 мая 2025, 23:21 | Обновлено 06 мая 2025, 23:31
527
0

ВИДЕО. Начинается камбек: как Барселона отыграла гол у Интера в полуфинале

На 45-й минуте Эрик Гарсия сделал счет 1:2, каталонцы все еще в игре

06 мая 2025, 23:21 | Обновлено 06 мая 2025, 23:31
527
0
ВИДЕО. Начинается камбек: как Барселона отыграла гол у Интера в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 54-й минуте счет стал 1:2. Эрик Гарсия отыграл один мяч для каталонцев.

Сине-гранатовые проигрывают по сумме двух встреч – 4:5.

В первом тайме ответного матча за нерадзурри забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалхноглу.

❗️ ВИДЕО. Начинается камбек: как Барселона отыграла гол у Интера в полуфинале

По теме:
Полуфинал Лиги чемпионов продлен. Матч Интер – Барса перешел в овертаймы
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ВИДЕО. Это Барселона! Дани Ольмо сделал счет 2:2 в матче против Интера
Барселона Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Барселона Эрик Гарсия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
Футбол | 06 мая 2025, 21:43 51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера

Анхель Торрес стал игроком киевского клуба

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06 мая 2025, 07:21 10
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06.05.2025, 12:09
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?
Футбол | 06.05.2025, 23:14
Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?
Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Бокс | 06.05.2025, 00:41
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 10
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем