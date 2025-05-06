6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 54-й минуте счет стал 1:2. Эрик Гарсия отыграл один мяч для каталонцев.

Сине-гранатовые проигрывают по сумме двух встреч – 4:5.

В первом тайме ответного матча за нерадзурри забили Лаутаро Мартинес и Хакан Чалхноглу.

❗️ ВИДЕО. Начинается камбек: как Барселона отыграла гол у Интера в полуфинале