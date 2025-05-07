Разочаровал тренерский штаб. Киевское Динамо выставит на трансфер форварда

Форвард киевского «Динамо» и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес с высокой вероятностью покинет украинский клуб во время летнего трансферного окна.

26-летний игрок разочаровал тренерский штаб и будет выставлен на трансфер. Рамирес перебрался в Киев в 2021 году, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

Футболист провел длительное время в арендах – играл за испанский «Спортинг Хихон», словацкий «Слован», колумбийский «Атлетико Насьональ». На данный момент выступает в составе аргентинского «Тигре», но и там преимущественно выходит на замену.

В текущем сезоне Рамирес провел семь матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться забитыми голами. Контракт Эрика с «Динамо» истекает в июне 2026 года. Руководство киевского клуба намерено продать форварда, чтобы отбить затраты на трансфер (в 2021 году заплатили почти 2 млн евро).

В столичном клубе считают, что венесуэлец не сможет выиграть конкуренцию у нынешних форвардов – Владислава Ваната, Эдуардо Герреро и Матвея Пономаренко.