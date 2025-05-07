Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб
Джастин Лонвейк проводит нынешний сезон в составе ФК «Виборг»
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Суринами Джастин Лонвейк вернется в Украину после окончания текущего сезона.
В нынешней кампании 25-летний футболист играет на правах аренды в чемпионате Дании в составе клуба «Виборг». Он провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В арендном соглашении Лонвейка прописана функция выкупа, но «Виборг» с высокой вероятностью не будет оставлять у себя суринамского футболиста. Источник сообщает, что Джастин приедет в Украину и получит шанс проявить себя на тренировочных сборах под руковосдством Александра Шовковского.
Полузащитник перебрался в киевский клуб в 2023 году из бельгийского «Андерлехта». Сумма трансфера составила 2 млн евро, однако из-за высокой конкуренции Лонвейк не сумел закрепиться в стартовом составе.
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