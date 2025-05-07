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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 10:31 |
601
0

Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб

Джастин Лонвейк проводит нынешний сезон в составе ФК «Виборг»

07 мая 2025, 10:31 |
601
0
Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Суринами Джастин Лонвейк вернется в Украину после окончания текущего сезона.

В нынешней кампании 25-летний футболист играет на правах аренды в чемпионате Дании в составе клуба «Виборг». Он провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В арендном соглашении Лонвейка прописана функция выкупа, но «Виборг» с высокой вероятностью не будет оставлять у себя суринамского футболиста. Источник сообщает, что Джастин приедет в Украину и получит шанс проявить себя на тренировочных сборах под руковосдством Александра Шовковского.

Полузащитник перебрался в киевский клуб в 2023 году из бельгийского «Андерлехта». Сумма трансфера составила 2 млн евро, однако из-за высокой конкуренции Лонвейк не сумел закрепиться в стартовом составе.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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