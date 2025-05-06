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  4. ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма
Лига чемпионов
06 мая 2025, 22:55 | Обновлено 06 мая 2025, 23:04
986
1

ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма

Хакан Чалханоглу реализовал 11-метровый на 45+1-й минуте

06 мая 2025, 22:55 | Обновлено 06 мая 2025, 23:04
986
1
ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+1-й минуте Хакан Чалхноглу реализовал пенальти в ворота Войцеха Щенсны и сделал счет 2:0 в пользу нерадзурри.

Рефери назначил 11-метровый после подката Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса в штрафной площади сине-гранатовых.

Интер побеждает 5:3 по сумме двух встреч. Первым во второй игре забил Лаутаро на 21-й.

❗️ ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
От для цього і потрібен VAR. Щоб розібратися у такому епізоді і прийняти вірне рішення щодо призначення пенальті.
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