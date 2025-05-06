ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма
Хакан Чалханоглу реализовал 11-метровый на 45+1-й минуте
6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.
Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 45+1-й минуте Хакан Чалхноглу реализовал пенальти в ворота Войцеха Щенсны и сделал счет 2:0 в пользу нерадзурри.
Рефери назначил 11-метровый после подката Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса в штрафной площади сине-гранатовых.
Интер побеждает 5:3 по сумме двух встреч. Первым во второй игре забил Лаутаро на 21-й.
❗️ ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма
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