ВИДЕО. Был ли пенальти? Барса в шоке: Интер забил второй гол в конце тайма

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 45+1-й минуте Хакан Чалхноглу реализовал пенальти в ворота Войцеха Щенсны и сделал счет 2:0 в пользу нерадзурри.

Рефери назначил 11-метровый после подката Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса в штрафной площади сине-гранатовых.

Интер побеждает 5:3 по сумме двух встреч. Первым во второй игре забил Лаутаро на 21-й.

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