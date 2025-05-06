Тренер Жироны: «Три месяца без побед. Пусть кто-нибудь еще повторит такое»

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Мальорку со счетом 1:0 и прервала серию из 11 кряду встреч без побед. Тренер Мичел надеется, что такое больше не повторится.

«Три месяца без побед. У нас были невероятные победные серии в прошлом, но это худшая наша серия в Ла Лиге. Пусть кто-то еще попробует превзойти этот антирекорд. Это был сложный отрезок, но я хочу поблагодарить клуб, который верит в меня».

«Выиграли против конкурента в чемпионате, и для меня важно, что игроки сохраняют веру и остаются с нами. Важнейшая победа, и нужно продолжать дальше, чтобы выполнить задачу», – сказал Мичел.

Лучшим игроком встречи признали Виктора Цыганкова, а Жирона оторвалась от зоны вылета на шесть очков.