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  4. Тренер Жироны: «Три месяца без побед. Пусть кто-нибудь еще повторит такое»
Испания
06 мая 2025, 20:22 | Обновлено 06 мая 2025, 20:27
410
1

Тренер Жироны: «Три месяца без побед. Пусть кто-нибудь еще повторит такое»

Мичел надеется, что команда начнет играть стабильнее

06 мая 2025, 20:22 | Обновлено 06 мая 2025, 20:27
410
1
Тренер Жироны: «Три месяца без побед. Пусть кто-нибудь еще повторит такое»
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Мальорку со счетом 1:0 и прервала серию из 11 кряду встреч без побед. Тренер Мичел надеется, что такое больше не повторится.

«Три месяца без побед. У нас были невероятные победные серии в прошлом, но это худшая наша серия в Ла Лиге. Пусть кто-то еще попробует превзойти этот антирекорд. Это был сложный отрезок, но я хочу поблагодарить клуб, который верит в меня».

«Выиграли против конкурента в чемпионате, и для меня важно, что игроки сохраняют веру и остаются с нами. Важнейшая победа, и нужно продолжать дальше, чтобы выполнить задачу», – сказал Мичел.

Лучшим игроком встречи признали Виктора Цыганкова, а Жирона оторвалась от зоны вылета на шесть очков.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
о, такого тренера треба в Шахтар!
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