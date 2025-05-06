ФОТО. Рекордсмен АПЛ включил звезду сборной Украины в команду тура

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер определил символическую сборную чемпионата по итогам 35-го тура.

Бывший нападающий включил в число лучших украинского центрального защитника Борнмута Илью Забарного. В команде тура также несколько игроков «Манчестер Сити» и форвард «Челси» Коул Палмер. Лучшим тренером признана Андона Ираол.

В матче 35 тура «вишни» обыграли лондонский «Арсенал» (2:1). Илья провел на поле все 90 минут и получил отметку 7.1 от статистических порталов.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 53 турнирных пункта после 35 сыгранных матчей. В текущем сезоне 22-летний Забарный провел 36 матчей за свой клуб.

ФОТО. Рекордсмен АПЛ включил звезду сборной Украины в символическую сборную тура