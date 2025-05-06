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Англия
06 мая 2025, 19:31 | Обновлено 06 мая 2025, 19:33
1219
0

ФОТО. Рекордсмен АПЛ включил звезду сборной Украины в команду тура

Илья Забарный продемонстрировал свой класс в матче против лондонского «Арсенала»

06 мая 2025, 19:31 | Обновлено 06 мая 2025, 19:33
1219
0
ФОТО. Рекордсмен АПЛ включил звезду сборной Украины в команду тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер определил символическую сборную чемпионата по итогам 35-го тура.

Бывший нападающий включил в число лучших украинского центрального защитника Борнмута Илью Забарного. В команде тура также несколько игроков «Манчестер Сити» и форвард «Челси» Коул Палмер. Лучшим тренером признана Андона Ираол.

В матче 35 тура «вишни» обыграли лондонский «Арсенал» (2:1). Илья провел на поле все 90 минут и получил отметку 7.1 от статистических порталов.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 53 турнирных пункта после 35 сыгранных матчей. В текущем сезоне 22-летний Забарный провел 36 матчей за свой клуб.

ФОТО. Рекордсмен АПЛ включил звезду сборной Украины в символическую сборную тура

АПЛ.

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Алан Ширер Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Андони Ираола Борнмут Арсенал Лондон Джейми Варди Йошко Гвардиол Кевин Де Брюйне Барт Вербрюгген Дин Хейсен Кевин Шаде Коул Палмер Ромео Лавия Юри Тилеманс Энцо Фернандес
Олег Вахоцкий Источник: Английская Премьер-лига
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