Оба из Динамо. Названы лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Ванат и Шовковский признаны лучшими в чемпионате в апреле
УПЛ определила лучшего наставника и игрока апреля в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника Динамо Александра Шовковского, а лучшим игроком стал форвард Динамо Владислав Ванат.
Динамо в апреле в УПЛ добыло три победы и один раз сыграло вничью, когда отыгралось с 0:2 в ярком поединке с Шахтером.
Команда уверенно идет к чемпионскому титулу, опережая Александрию и Шахтер на 4 и 10 очков соответственно.
Ванат близок к званию лучшего бомбардира чемпионата. У игрока всего 17 голов, а в апреле нападающий забил три гола и сделал ассист.
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