Оба из Динамо. Названы лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

УПЛ определила лучшего наставника и игрока апреля в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника Динамо Александра Шовковского, а лучшим игроком стал форвард Динамо Владислав Ванат.

Динамо в апреле в УПЛ добыло три победы и один раз сыграло вничью, когда отыгралось с 0:2 в ярком поединке с Шахтером.

Команда уверенно идет к чемпионскому титулу, опережая Александрию и Шахтер на 4 и 10 очков соответственно.

Ванат близок к званию лучшего бомбардира чемпионата. У игрока всего 17 голов, а в апреле нападающий забил три гола и сделал ассист.