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  4. Оба из Динамо. Названы лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 18:43 | Обновлено 06 мая 2025, 19:01
722
4

Оба из Динамо. Названы лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

Ванат и Шовковский признаны лучшими в чемпионате в апреле

06 мая 2025, 18:43 | Обновлено 06 мая 2025, 19:01
722
4
Оба из Динамо. Названы лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
УПЛ

УПЛ определила лучшего наставника и игрока апреля в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника Динамо Александра Шовковского, а лучшим игроком стал форвард Динамо Владислав Ванат.

Динамо в апреле в УПЛ добыло три победы и один раз сыграло вничью, когда отыгралось с 0:2 в ярком поединке с Шахтером.

Команда уверенно идет к чемпионскому титулу, опережая Александрию и Шахтер на 4 и 10 очков соответственно.

Ванат близок к званию лучшего бомбардира чемпионата. У игрока всего 17 голов, а в апреле нападающий забил три гола и сделал ассист.

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Владислав Ванат Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 4
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Dfs2262ar
ахаха)))) боже мой! сколько дырявых налетело! Еще и строчат на ахметовских.... Бля ущербные!!! Вы на себя посмотрите! Та кроты и в подметки по дебелизму вам не годятся
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+1
avk2307
А по оцінкам спорт.юа Судаков краще всіх....У нього завжди високі оцінки. Ванат скромно 6.5 або 7.
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+1
apepa
это продажная УПЛ так определила. А все украинские болельщики назвали Ротаня и Велетеня лучшими. Дырявых тут и в помине нет!
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0
⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
Печалятся в клубе Рината⚒️
😔Что mvp избрали ваната...
😢💧Вот досада, и сашо...
Лишь Мурлыке хорошо! 😸❤️
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-1
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