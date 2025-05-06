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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 17:44 | Обновлено 06 мая 2025, 17:54
640
0

Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца

Каталонский клуб нацелился на Константина Вивчаренко из «Динамо»

06 мая 2025, 17:44 | Обновлено 06 мая 2025, 17:54
640
0
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

Каталонская «Жирона» интересуется украинским левым защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, 22-летний футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком и готовится к уходу из столичного клуба.

«Жирона» видит в Константине замену для Мигеля Гутьерреса, который, скорее всего, покинет клуб летом.

Отмечается, что каталонцы пытались подписать Вивчаренко еще зимой, но тогда игрок решил продлить контракт с «Динамо». Если «Жироне» удастся сохранить прописку в Ла Лиге, то они вернутся к переговорам с киевлянами.

Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков. Также недавно появились слухи, что каталонцы могут вернуть в команду Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Константин Вивчаренко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.8 миллиона евро, а его клаусула составляет 20 млн.

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Константин Вивчаренко Жирона Олег Смалийчук Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Виктор Цыганков Артем Довбик Владислав Крапивцов
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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