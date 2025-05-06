Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца

Каталонская «Жирона» интересуется украинским левым защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, 22-летний футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком и готовится к уходу из столичного клуба.

«Жирона» видит в Константине замену для Мигеля Гутьерреса, который, скорее всего, покинет клуб летом.

Отмечается, что каталонцы пытались подписать Вивчаренко еще зимой, но тогда игрок решил продлить контракт с «Динамо». Если «Жироне» удастся сохранить прописку в Ла Лиге, то они вернутся к переговорам с киевлянами.

Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков. Также недавно появились слухи, что каталонцы могут вернуть в команду Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Константин Вивчаренко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.8 миллиона евро, а его клаусула составляет 20 млн.