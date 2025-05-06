Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Каталонский клуб нацелился на Константина Вивчаренко из «Динамо»
Каталонская «Жирона» интересуется украинским левым защитником киевского «Динамо» Константином Вивчаренко, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, 22-летний футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком и готовится к уходу из столичного клуба.
«Жирона» видит в Константине замену для Мигеля Гутьерреса, который, скорее всего, покинет клуб летом.
Отмечается, что каталонцы пытались подписать Вивчаренко еще зимой, но тогда игрок решил продлить контракт с «Динамо». Если «Жироне» удастся сохранить прописку в Ла Лиге, то они вернутся к переговорам с киевлянами.
Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков. Также недавно появились слухи, что каталонцы могут вернуть в команду Артема Довбика.
В сезоне 2024/25 Константин Вивчаренко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.8 миллиона евро, а его клаусула составляет 20 млн.
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