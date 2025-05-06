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Лига чемпионов
06 мая 2025, 17:25 |
95
0

Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Матч состоится 7 мая в 22:00 по Киеву

06 мая 2025, 17:25 |
95
0
Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с «Барселоной», либо с «Интером».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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