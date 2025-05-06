Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Матч состоится 7 мая в 22:00 по Киеву
В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».
Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.
Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с «Барселоной», либо с «Интером».
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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