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07.05.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
06 мая 2025, 17:22 |
77
0

ПСЖ – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 мая в 22:00 по Киеву

06 мая 2025, 17:22 |
77
0
ПСЖ – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

  • Путь «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов: «ПСВ» (7:1, 2:2), «Реал» Мадрид (3:0, 2:1)
  • Путь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), «Астон Вилла» (3:1, 2:3)

Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с «Барселоной», либо с «Интером».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Арсенал
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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