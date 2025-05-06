Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Ливерпуля об уходе Трента: «Он пожертвовал любовью болельщиков»
Англия
06 мая 2025, 17:25 | Обновлено 06 мая 2025, 17:45
409
0

Легенда Ливерпуля об уходе Трента: «Он пожертвовал любовью болельщиков»

Каррагер спокойно смотрит на уход лидера команды

06 мая 2025, 17:25 | Обновлено 06 мая 2025, 17:45
409
0
Легенда Ливерпуля об уходе Трента: «Он пожертвовал любовью болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Известный в прошлом защитник Ливерпуля Джейми Каррагер выразил разочарованием тем, что лидер команды Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из состава Красных.

Британец близок к подписанию контракта с Реалом.

«Конечно, Трент потеряет свой статус среди болельщиков Ливерпуля. Кто-то скажет, что не стоит так уходить ради Реала. А кто-то скажет, что ради Реала, величайшего клуба мира, как раз и стоит уходить. Мне кажется, нормальный фан Ливерпуля не будет отрицать, что Реал – величайшая команда в мире».

«Но Трент решил пожертвовать любовью болельщиков ради Реала. Когда я играл в футбол, то для меня отношение фанов было очень важным, однако я никогда не получал предложение от Реала или клуба такого уровня».

«Но, конечно, мне бы хотелось видеть такой трансфер за деньги, чтобы Ливерпуль заработал 70 или 100 миллионов», – сказал Каррагер.

Александер-Арнольд всю карьеру провел в Ливерпуле, отыграв 352 матча.

По теме:
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Голкипер-неудачник киевского финала ЛЧ поменяет Шальке на клуб из Италии
Ливерпуль Джейми Каррагер Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06 мая 2025, 08:49 3
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»

Легендарный тренер выбрал Пеле

Скандал в сборной. Верняев и КО могут бойкотировать чемпионат Европы
Другие виды | 06 мая 2025, 13:10 22
Скандал в сборной. Верняев и КО могут бойкотировать чемпионат Европы
Скандал в сборной. Верняев и КО могут бойкотировать чемпионат Европы

Назар Чепурный опубликовал заявление украинских гимнастов

Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
Футбол | 06.05.2025, 17:27
Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Футбол | 06.05.2025, 10:53
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Футбол | 05.05.2025, 19:24
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 2
Футбол
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем