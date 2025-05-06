Легенда Ливерпуля об уходе Трента: «Он пожертвовал любовью болельщиков»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля Джейми Каррагер выразил разочарованием тем, что лидер команды Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из состава Красных.

Британец близок к подписанию контракта с Реалом.

«Конечно, Трент потеряет свой статус среди болельщиков Ливерпуля. Кто-то скажет, что не стоит так уходить ради Реала. А кто-то скажет, что ради Реала, величайшего клуба мира, как раз и стоит уходить. Мне кажется, нормальный фан Ливерпуля не будет отрицать, что Реал – величайшая команда в мире».

«Но Трент решил пожертвовать любовью болельщиков ради Реала. Когда я играл в футбол, то для меня отношение фанов было очень важным, однако я никогда не получал предложение от Реала или клуба такого уровня».

«Но, конечно, мне бы хотелось видеть такой трансфер за деньги, чтобы Ливерпуль заработал 70 или 100 миллионов», – сказал Каррагер.

Александер-Арнольд всю карьеру провел в Ливерпуле, отыграв 352 матча.