Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы

Бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер собрал из разных качеств идеального футболиста.

Об этом сообщает издание Mail Sport.

Выбирать Швайнштайгеру пришлось по критериям: левая нога, правая нога, скорость, ум, сила и личность.

Своему идеальному футболисту Бастиан дал бы скорость бывшего игрока ужгородской «Говерлы» (клуб уже не существует) и сборной Германии Давида Одонкора.

Одонкор в Ужгород приехал в 2012 году и вызвал настоящий трансферный бум в чемпионате Украины.

По другим критериям, то правая нога у идеального футболиста была бы от Дэвида Бекхэма. Левая – от Давида Алабы.

Сила у такого игрока была бы от Златана Ибрагимовича, а ум – Томаса Мюллера.

Ну и такой игрок должен был бы быть похожим на Эрика Кантону.