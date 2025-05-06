Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
Германия
06 мая 2025, 17:27 | Обновлено 06 мая 2025, 17:31
499
2

Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы

Звезда сборной Германии собирал идеального футболиста

06 мая 2025, 17:27 | Обновлено 06 мая 2025, 17:31
499
2
Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
IMAGO

Бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер собрал из разных качеств идеального футболиста.

Об этом сообщает издание Mail Sport.

Выбирать Швайнштайгеру пришлось по критериям: левая нога, правая нога, скорость, ум, сила и личность.

Своему идеальному футболисту Бастиан дал бы скорость бывшего игрока ужгородской «Говерлы» (клуб уже не существует) и сборной Германии Давида Одонкора.

Одонкор в Ужгород приехал в 2012 году и вызвал настоящий трансферный бум в чемпионате Украины.

По другим критериям, то правая нога у идеального футболиста была бы от Дэвида Бекхэма. Левая – от Давида Алабы.

Сила у такого игрока была бы от Златана Ибрагимовича, а ум – Томаса Мюллера.

Ну и такой игрок должен был бы быть похожим на Эрика Кантону.

По теме:
Реал определил самую проблемную позицию в команде. Летом будет трансфер
ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Бастиан Швайнштайгер Давид Одонкор Дэвид Бекхэм Томас Мюллер Давид Алаба Златан Ибрагимович Эрик Кантона Говерла Ужгород
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Футбол | 05 мая 2025, 19:04 4
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию

Карло покинет мадридский клуб

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Хоккей | 06 мая 2025, 12:35 40
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

Позитива все равно больше, чем негатива

Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футбол | 05.05.2025, 19:42
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06.05.2025, 08:49
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Футбол | 06.05.2025, 17:44
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Стоп, який ще Одонкор? Чому не Мудрик?
Ответить
0
Gargantua81
помню его. в Говерле он конечно по своему игровому уровню выглядел как инопланетянин. казалось это трансферное чудо но потом опять травма и он уехал.
один из больших талантов, которым не дали играть травмы.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 7
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 14
Бокс
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 7
Футбол
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 69
Футбол
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 3
Футбол
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем