Идеальная скорость. Швайнштайгер отдал предпочтение экс-игроку Говерлы
Звезда сборной Германии собирал идеального футболиста
Бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер собрал из разных качеств идеального футболиста.
Об этом сообщает издание Mail Sport.
Выбирать Швайнштайгеру пришлось по критериям: левая нога, правая нога, скорость, ум, сила и личность.
Своему идеальному футболисту Бастиан дал бы скорость бывшего игрока ужгородской «Говерлы» (клуб уже не существует) и сборной Германии Давида Одонкора.
Одонкор в Ужгород приехал в 2012 году и вызвал настоящий трансферный бум в чемпионате Украины.
По другим критериям, то правая нога у идеального футболиста была бы от Дэвида Бекхэма. Левая – от Давида Алабы.
Сила у такого игрока была бы от Златана Ибрагимовича, а ум – Томаса Мюллера.
Ну и такой игрок должен был бы быть похожим на Эрика Кантону.
BUILD A PLAYER with Bastian Schweinsteiger 🧱🇩🇪 pic.twitter.com/2uoapm2TDa— Mail Sport (@MailSport) May 3, 2025
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