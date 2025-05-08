Капитана за резервиста. Барса готовит шокирующий обмен с топ-клубом АПЛ

Каталонская «Барселона» интересуется английским правым защитником лондонского «Челси» Рисом Джеймсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «синие» просят 30 миллионов евро за 25-летнего футболиста, который является капитаном клуба, но готовы рассмотреть возможность обмена на нападающего каталонцев Феррана Торреса. «Сине-гранатовые» также не исключают такую возможность.

В сезоне 2024/25 Рис Джеймс провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Феррана Торреса 44 поединка, 19 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Феррана Торреса ради Виктора Дьокереша.