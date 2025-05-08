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Испания
08 мая 2025, 12:05 | Обновлено 08 мая 2025, 12:35
614
0

Капитана за резервиста. Барса готовит шокирующий обмен с топ-клубом АПЛ

Ферран Торрес может присоединиться к Челси, а в обратном направлении поедет Рис Джеймс

08 мая 2025, 12:05 | Обновлено 08 мая 2025, 12:35
614
0
Капитана за резервиста. Барса готовит шокирующий обмен с топ-клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Каталонская «Барселона» интересуется английским правым защитником лондонского «Челси» Рисом Джеймсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «синие» просят 30 миллионов евро за 25-летнего футболиста, который является капитаном клуба, но готовы рассмотреть возможность обмена на нападающего каталонцев Феррана Торреса. «Сине-гранатовые» также не исключают такую возможность.

В сезоне 2024/25 Рис Джеймс провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Феррана Торреса 44 поединка, 19 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Феррана Торреса ради Виктора Дьокереша.

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Ферран Торрес Рис Джеймс Челси Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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