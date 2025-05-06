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  4. Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 17:52 |
3332
4

Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»

Роман Бебех поделился интересной историей из 90-х

06 мая 2025, 17:52 |
3332
4
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Йожеф Сабо

Известный журналист и футбольный комментатор Роман Бебех поделился интересной историей, которую ему рассказал бывший футболист национальной сборной Украины Олег Лужный:

«Моя любимая история - это 90-е, когда Сабо тренировал команду. Однажды вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу. Параска ее звали, кажется. Она, типа, провидица. Должна была помочь команде, направить ее на результат. Олег Романович подает это, как и любой адекватный человек. Мол, до чего мы дошли, если чувак приводит в команду бабу Параску. Короче, это очень смешно».

Ранее Йожеф Сабо высказался об уровне нынешних футболистов киевского Динамо.

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Роман Бебех Дмитрий Гордон Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Лужный
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 4
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DK2025
Интересно, а почему на сайте всегда какие-то странные истории только про Динамо?! По шахте не бывало ничего подобного?!
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+1
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Falko
І? Це все? Тільки втягнувся і зосередився. "На самом интересном месте! (("
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+1
Crimea
Пірамідки теж були?
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0
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