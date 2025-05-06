Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»

Известный журналист и футбольный комментатор Роман Бебех поделился интересной историей, которую ему рассказал бывший футболист национальной сборной Украины Олег Лужный:

«Моя любимая история - это 90-е, когда Сабо тренировал команду. Однажды вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу. Параска ее звали, кажется. Она, типа, провидица. Должна была помочь команде, направить ее на результат. Олег Романович подает это, как и любой адекватный человек. Мол, до чего мы дошли, если чувак приводит в команду бабу Параску. Короче, это очень смешно».

Ранее Йожеф Сабо высказался об уровне нынешних футболистов киевского Динамо.