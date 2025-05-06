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Германия
06 мая 2025, 17:03 | Обновлено 06 мая 2025, 17:04
439
0

Голкипер-неудачник киевского финала ЛЧ поменяет Шальке на клуб из Италии

Лорис Кариус еще не получил предложение о продлении контракта

06 мая 2025, 17:03 | Обновлено 06 мая 2025, 17:04
439
0
Голкипер-неудачник киевского финала ЛЧ поменяет Шальке на клуб из Италии
Shalke 04

31-летний немецкий голкипер «Шальке» Лорис Кариус ждет новый контракт от клуба Второй Бундеслиги.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Флориан Плетенберг.

Однако, если в ближайшее время вратарь не получит предложение, то он переедет в Италию. Конкретный клуб Плетенберг не называет.

Кариус в «Шальке» проявить себя не успел. Он подписал контракт с немецким клубом в январе 2025 года. Несколько матчей просидел в запасе, а когда начал выходить, то успел отыграть лишь четыре матча и травмировался.

Лорис Кариус известен своим провальным матчем в киевском финале Лиги чемпионов, когда был голкипером «Ливерпуля». Тогда «мерсисайдцы» проиграли мадридскому «Реалу» 1:3, а Кариус допустил две результативные ошибки.

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Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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