Голкипер-неудачник киевского финала ЛЧ поменяет Шальке на клуб из Италии

31-летний немецкий голкипер «Шальке» Лорис Кариус ждет новый контракт от клуба Второй Бундеслиги.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Флориан Плетенберг.

Однако, если в ближайшее время вратарь не получит предложение, то он переедет в Италию. Конкретный клуб Плетенберг не называет.

Кариус в «Шальке» проявить себя не успел. Он подписал контракт с немецким клубом в январе 2025 года. Несколько матчей просидел в запасе, а когда начал выходить, то успел отыграть лишь четыре матча и травмировался.

Лорис Кариус известен своим провальным матчем в киевском финале Лиги чемпионов, когда был голкипером «Ливерпуля». Тогда «мерсисайдцы» проиграли мадридскому «Реалу» 1:3, а Кариус допустил две результативные ошибки.