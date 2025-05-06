Худшие во всем. Топ-10 показателей, по которым Монпелье – последний в Л1

Думаю, у многих бывало: просыпаешься утром и думаешь о том, что не хочешь идти на работу, не хочешь выполнять свои обязанности, не хочешь снова встречаться лицом к лицу со своими проблемами... И эти мысли подводят тебя к другой – что у тебя все идет не по плану или, возможно, ты даже никогда этого плана не имел. Течение жизни подхватило тебя и несет куда-то, а ты не можешь помешать ему, не управляешь процессом даже на 1%. В такие моменты важно знать, как себя подбодрить. Нередко помогает мысль типа «бывает и хуже: вот, например...» Вы, наверное, уже имеете свои «например», однако я готов представить еще один вариант, прямо-таки ультимативный – это «Монпелье» в текущем сезоне. Вылетает? Да. Без шансов на сохранение прописки? Да. Статистически беспомощный? Опять: да, да и да. Этот текст может иметь для вас терапевтический эффект: вы поймете, что не все в вашей жизни так уж плохо. Потому что есть «Монпелье», у которого все еще хуже. И вы непременно еще не раз будете возвращаться к этой мысли...

Далее – 10 статистических показателей, по которым команда является худшей в сезоне Лиги 1. Пойдем от простого к хардкору.

10. Отборы на чужой трети поля

Только 63. Это при том, что у нас в лиге есть «Страсбур», который, да, идет высоко в таблице, но его футбол – это тот самый футбол «Интера» в плей-офф ЛЧ. Команда разыгрывает коротко у своих ворот, чтобы выманить соперника в прессинг и быстро убежать в атаку – а затем снова откатиться всем составом назад. Трудно в таком стиле собирать отборы у чужих ворот – однако команда это делает более регулярно (64), чем «Монпелье» (63). По показателю аутсайдер уступил даже всем новичкам Лиги 1, а трети клубов дивизиона – как минимум в полтора раза. Впрочем, здесь хотя бы можно предположить, что коллектив имеет другой стиль игры.

9. Больше всего моментов у своих ворот после пасовой игры соперника

Подождите. Выше мы предположили, что «Монпелье» просто низко встречает оппонентов, поэтому и не выполняет отборов на чужой трети поля. Значит, команда должна плотно играть в обороне... Должна, но не играет: ее разрывают простой игрой в пас. 87 моментов у ворот «Монпелье» было создано именно таким образом. Если бы не «Гавр» (83), отрыв от ближайшего составлял бы аж 14 шансов. То есть тебе не надо иметь в составе дриблеров, чтобы взломать оборону этого аутсайдера – просто сыграй в стеночку, отдай пас в пустую зону на партнера, который уже бежит туда. Все, легче легкого.

8. Передачи в опасной зоне

Показатель DC указывает на то, сколько пасов выполнила команда в радиусе 18-и метров от ворот оппонента (без учета кроссов). И вот по нему «Монпелье» хуже всех в стране. То есть команда не только плохо обороняется против игры в пас соперника, но и сама не может играть таким образом в атаке. Причем она не худшая ни по количеству кроссов, ни по проценту времени, проводимого на чужой трети, ни по времени владения мячом. То есть круглый в ногах есть, а плана того, что с ним делать, нет. 116 таких пасов у «Монпелье», то есть даже не 3.5 за матч. А у ближайшего по показателю – 121. Получается, команде пришлось бы провести 2 лишних поединка, чтобы уйти с последней строчки. К сожалению, такого шанса у нее не будет.

7. Больше всего желтых карточек

Ранее мы поняли, что «Монпелье» плохо играет в футбол. А тут новый факт: он частенько и не пытается играть. Команда нередко просто бьет соперников по ногам от отчаяния и бессилия. Речь о 82-х желтых карточках за сезон, и это на 6 больше, чем у кого-либо другого. Хотя «деревянных» команд в лиге немало, спросите у Неймара, которому ежегодно по ногам доставалось. Кстати, «Монпелье» уже догнал «Брест» в прошлом сезоне: тот получил 82-е желтые за 34 тура – однако наш аутсайдер справился досрочно за 32-е игры. Будет рекорд нового формата. Интересно, что в последний год старого, с 38-ю турами, лидер по показателю насобирал 83-и желтых. «Монпелье» будет иметь больше. Команда не просто самая грубая в сезоне – самая грубая за последние годы в Лиге 1.

6. Ожидаемые голы

По xG нет никого хуже «Монпелье». И это даже немного странно, потому что команда весь сезон на самом дне таблицы – она должна создавать моменты чаще, чем некоторые середняки. Потому что если середняки держат счет 0:0 чуть ли не до финального свистка, то наши герои – минут 30, и то не всегда. А после этого, когда пропустили, идут в атаку и... ничего. Сейчас команда вообще на серии из 6-и матчей, в каждом из которых не наиграла даже на единицу ожидаемого гола. Нападение абсолютно мертво, а у лидера по показателю только 5.03 xG за всю дистанцию. Некому даже взять на себя игру, все боятся. «Монпелье» не нашёл лидера в атаке. И даже в простую навалу, кажется, не смог. Больно смотреть.

x.com/montpellierhsc

5. Процент ударов из-за пределов штрафной

Безумные 44%! Есть «Сент-Этьен» с его 42%, но у всех остальных не более 36%. То есть пулять издали во Франции – это не тренд и не необходимость. Просто «Монпелье» настолько плохо генерирует шансы, что других вариантов, кроме как «плюнуть» с метров 25-30, не видит. И пусть бы это хотя бы было эффективно, но нет: команда худшая во всей лиге по количеству реализованных дальних попыток. 157 выстрелов – 2 гола, то есть по 78-79 на забитый мяч. Для сравнения, «Сент-Этьен», сосед по таблице, тратит по 16 (144 удара, 9 точных), а лидер по показателю таких попыток «ПСЖ» – по 36 (181 удар, 5 результативных). То есть «Монпелье» уже не первый месяц ковыряет эту скалу. Видит, что не получается, и все равно делает одно и то же. Упрямство высочайшего уровня.

4. Больше всего туров на последнем месте

Целых 22, а будет 24 – более чем две трети от всей дистанции. Причем, что интересно, это не тот случай, когда команда плохо стартует и позже уже неспособна отыграть отставание. Нет, ее актуальный отрезок на дне – всего лишь 12 туров. То есть она в какой-то момент выползла и начала хоть что-то делать – и снова бросила. Она отпустила группу конкурентов на старте (раз), отпустила ее ближе к концу осени (два) и сделала это снова после экватора соревнований (три). Это не случай разового проигрыша в конкуренции – это несколько таких эпизодов в сезоне. И сейчас уже ничего не изменить. А раньше было можно, ведь в 13-и из 22-х туров, когда «Монпелье» был на самом дне, он стартовал с отставанием не более 3-х баллов от соседа сверху. И не догонял.

3. Наименьший xG на удар

0.1 на попытку – это нереально мало. Лучшие в лиге имеют по 0.15-0.16 (это «ПСЖ», «Монако» и «Страсбур»), так что даже 0.01 разницы на дистанции в сезон ощутимы. Даже «Сент-Этьен» имеет 0.12, по 0.11 – только 2 клуба. Вы просто представьте, сколько откровенно плохих ударов приходилось «Монпелье» нанести, чтобы «перекрыть» те же 4 пенальти (по 0.79), например. С игры, со штрафных, с угловых – команда не имеет стабильно опасных попыток ни из одной из типичных ситуаций на поле. Бьёт издали, сбоку, в касание, не готовит удары – потому и имеет сложности с тем, чтобы забивать голы. Она не худшая по ударам, но когда её попытки настолько плохи, то, конечно, будет худшей по созданной угрозе. В Англии в этом сезоне, например, нулевые новички и аутсайдеры, но вообще все они имеют хотя бы по 0.11 xG/попытку. Ужас.

2. Меньше всего голов с игры в топ-лигах

По этому показателю даже за пределы Франции команда вышла – совершенно новый уровень. Вы видели поединки «Вальядолида»? А «Монцы»? А «Саутгемптона»? Если да – сочувствую. Но тогда вы должны знать, что эти команды играют в... да нет, давайте честно: не играют вообще. Страдают на поле и просто ожидают завершения сезона. И вот представьте, каждый из этих коллективов забил больше голов с игры за игровой год, чем «Монпелье». В это даже трудно поверить, потому что, казалось бы, хуже уже некуда. Но есть: в активе аутсайдера Лиги 1 только 9 таких мячей за сезон. То есть ему нужно более чем 3.5 матча, чтобы забить хотя бы один такой. И это речь о команде, едва ли не с первой минуты имеющей неудовлетворительный счёт и просто вынужденной атаковать позиционно. И она атакует – просто настолько безрезультатно.

1. Худшая реализация в топ-чемпионатах

Вот мы раньше поняли, что команда делает плохо все, в том числе создает – но она еще и реализует на фантастически плохом уровне. 37 ожидаемых голов – и только 22 фактических. Недобор аж в 15 точных выстрелов... Во Франции есть клуб с большей разницей («Ланс», у него 18), однако в процентном соотношении «Монпелье» абсолютный чемпион, ведь конвертировал в голы только 59% созданного xG («Ланс» – 67%). Больше таких расхождений в топ-лигах нет, причем даже близко. Причины? И удары с бесперспективных позиций, и неумение подготовить действительно хороший момент, и отсутствие в составе бомбардира, и неверие в собственные силы, и невезение, конечно. Но разве действительно важно, почему так произошло? Главное: имеем абсолютного «босса» в аспекте. Когда кто-то будет беспощадно пороть моменты, то дружно скажем, что тот совсем как «Монпелье», и это будет самым унизительным оскорблением.

Мы будем скучать

Дальше нам придется как-то жить без «Монпелье». Как минимум сезон. Да, это будет трудно, ведь в нашем мире и так мало стабильности, а команда ее давала нам каждую неделю. Можно было каждые футбольные выходные проверить, как там она выступила, и получить одинаковый ответ – уверенно проиграла. Чтобы не разочаровывать нас, она даже пропускала в каждом из стартовых 30-и туров... «Монпелье» в дальнейшем будет играть в Лиге 2, а там мы вряд ли будем следить за ним – но мы точно будем помнить его. Когда кто-то проиграет много-много раз подряд, мы вспомним «Монпелье». И когда кто-то долго не будет оформлять первый сухарь в сезоне. И когда кто-то оформит вылет заранее. И когда кто-то будет совершенно беспомощным на поле. Каждый раз мы будем мыслями возвращаться к «Монпелье» и этому легендарному сезону в исполнении команды.

И нам будет становиться несколько легче, ведь по сравнению с таким годом чемпиона-2011/12 вообще все наши проблемы – абсолютно незначительны.