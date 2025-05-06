Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко с большой долей вероятности сменит клуб по завершении текущего сезона, сообщает TBR Football.

Источник отмечает, что 28-летний игрок пока не нужен главному тренеру «канониров» Микелю Артете. В связи с этим лондонскому клубу нужно будет как можно скорее найти вариант для продажи украинца, чтобы получить средства на усиление состава.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко уже определился с будущим.