Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца
На Александра больше не рассчитывают в лондонском клубе
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко с большой долей вероятности сменит клуб по завершении текущего сезона, сообщает TBR Football.
Источник отмечает, что 28-летний игрок пока не нужен главному тренеру «канониров» Микелю Артете. В связи с этим лондонскому клубу нужно будет как можно скорее найти вариант для продажи украинца, чтобы получить средства на усиление состава.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.
Сообщалось, что Зинченко уже определился с будущим.
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