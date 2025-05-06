Экс-нападающий сборной Украины назвал 2 команды, которые вылетят из УПЛ

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды, которые вылетят из Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25:

«Вылетят «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто будет главным претендентом на переходные матчи, сказать сложно. Очень многое может проясниться после ближайшего тура, когда «Оболонь» сыграет с ЛНЗ, «Ворскла» с «Черноморцем», а «Ингулец» с «Левым берегом».

Ранее своим мнением относительно главного претендента на вылет поделился Владимир Шаран.