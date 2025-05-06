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  4. Экс-нападающий сборной Украины назвал 2 команды, которые вылетят из УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 16:51 |
1588
0

Экс-нападающий сборной Украины назвал 2 команды, которые вылетят из УПЛ

Иван Гецко выделил «Ингулец» и «Черноморец»

06 мая 2025, 16:51 |
1588
0
Экс-нападающий сборной Украины назвал 2 команды, которые вылетят из УПЛ
Иван Гецко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды, которые вылетят из Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25:

«Вылетят «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто будет главным претендентом на переходные матчи, сказать сложно. Очень многое может проясниться после ближайшего тура, когда «Оболонь» сыграет с ЛНЗ, «Ворскла» с «Черноморцем», а «Ингулец» с «Левым берегом».

Ранее своим мнением относительно главного претендента на вылет поделился Владимир Шаран.

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Иван Гецко Ингулец чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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