Украина. Премьер лига06 мая 2025, 16:08 |
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Шаран назвал главного претендента на вылет из УПЛ. Это не Ингулец
Известный украинский тренер меньше всего шансов на выживание дает «Черноморцу»
06 мая 2025, 16:08 |
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Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главного претендента на вылет из Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25:
«Главный претендент на вылет? «Черноморец». Они проиграли свои домашние лобовые матчи «Ингульцу» и «Левому берегу». Уже в начале марта, по сути, их судьба была решена.
Теоретические шансы у одесситов есть, но не стоит забывать, что команде Александра Кучера в двух из трех оставшихся поединков надо встретиться с «Динамо» и «Александрией».
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