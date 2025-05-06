Шаран назвал главного претендента на вылет из УПЛ. Это не Ингулец

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главного претендента на вылет из Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25:

«Главный претендент на вылет? «Черноморец». Они проиграли свои домашние лобовые матчи «Ингульцу» и «Левому берегу». Уже в начале марта, по сути, их судьба была решена.

Теоретические шансы у одесситов есть, но не стоит забывать, что команде Александра Кучера в двух из трех оставшихся поединков надо встретиться с «Динамо» и «Александрией».